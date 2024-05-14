14 мая 2024

Водители тюменских маршруток требуют переводить за проезд на их личные карты

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, остановка, транспорт, автобусная остановка, маршрутка, остановка автобусная
Водители маршруток просят переводить за проезд на личные банковские карты Фото:

В Тюмени водители маршруток просят пассажиров переводить деньги за проезд на личные банковские карты. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство.

«Сегодня утром ехал на маршрутке №68. Пассажирам, у которых не проходила оплата по транспортной или банковской карте, водитель предлагал перевести за проезд на его личный счет. На приборной панели у него прикреплен номер телефона и инициалы держателя карты», — рассказали тюменцы.

По их словам, не все горожане охотно переводят деньги на незнакомый счет. И такой способ оплаты считают не совсем легальным, поскольку после того, как транспортная карта выйдет из стоп-листа, с нее спишется оплата за прошлые поездки. И в случае с переводом на карту водителя, это уже будет повторный платеж.

Агентство отправило запрос на адрес компании-перевозчика. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени водители маршруток просят пассажиров переводить деньги за проезд на личные банковские карты. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. «Сегодня утром ехал на маршрутке №68. Пассажирам, у которых не проходила оплата по транспортной или банковской карте, водитель предлагал перевести за проезд на его личный счет. На приборной панели у него прикреплен номер телефона и инициалы держателя карты», — рассказали тюменцы. По их словам, не все горожане охотно переводят деньги на незнакомый счет. И такой способ оплаты считают не совсем легальным, поскольку после того, как транспортная карта выйдет из стоп-листа, с нее спишется оплата за прошлые поездки. И в случае с переводом на карту водителя, это уже будет повторный платеж. Агентство отправило запрос на адрес компании-перевозчика. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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