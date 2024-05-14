Водители тюменских маршруток требуют переводить за проезд на их личные карты

15 мая 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Водители маршруток просят переводить за проезд на личные банковские карты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени водители маршруток просят пассажиров переводить деньги за проезд на личные банковские карты. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. «Сегодня утром ехал на маршрутке №68. Пассажирам, у которых не проходила оплата по транспортной или банковской карте, водитель предлагал перевести за проезд на его личный счет. На приборной панели у него прикреплен номер телефона и инициалы держателя карты», — рассказали тюменцы. По их словам, не все горожане охотно переводят деньги на незнакомый счет. И такой способ оплаты считают не совсем легальным, поскольку после того, как транспортная карта выйдет из стоп-листа, с нее спишется оплата за прошлые поездки. И в случае с переводом на карту водителя, это уже будет повторный платеж. Агентство отправило запрос на адрес компании-перевозчика. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени водители маршруток просят пассажиров переводить деньги за проезд на личные банковские карты. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. «Сегодня утром ехал на маршрутке №68. Пассажирам, у которых не проходила оплата по транспортной или банковской карте, водитель предлагал перевести за проезд на его личный счет. На приборной панели у него прикреплен номер телефона и инициалы держателя карты», — рассказали тюменцы. По их словам, не все горожане охотно переводят деньги на незнакомый счет. И такой способ оплаты считают не совсем легальным, поскольку после того, как транспортная карта выйдет из стоп-листа, с нее спишется оплата за прошлые поездки. И в случае с переводом на карту водителя, это уже будет повторный платеж. Агентство отправило запрос на адрес компании-перевозчика. Ответ на него ожидается.