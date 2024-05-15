В Пентагоне обеспокоились ситуацией в Харьковской области

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер признал, что Россия добилась определенных успехов на поле боя, что вызывает беспокойство. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Харьковской области.
"Нет нужды говорить, что эта пауза в оказании помощи не пошла на пользу (Украине — прим. URA.RU) <...> Но русские воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются добиться прогресса", — сказал Райдер, его слова приведены на сайте госдепартамента США. Он добавил, что какими бы ни были успехи ВС РФ, это вызывает беспокойство.
Ранее командир взвода украинской армии по имени Никита рассказал, что в Харьковской области начался «ад» для ВСУ из-за наступления российских войск. По его словам, 12 часов он и его взвод пытались отразить атаки ВС РФ, которые наступали с разных сторон.
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