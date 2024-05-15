Аналитики отметили рост доходов России от экспорта нефти

В апреле текущего года объем российского нефтяного экспорта снизился на 800 тысяч баррелей в сутки, однако доходы увеличились на 1,7 миллиарда долларов по сравнению с апрелем 2023 года. Об этом стало известно из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
«Российский нефтяной экспорт в апреле сократился в годовом измерении на 800 тысяч баррелей в сутки (на 9,9%), а доходы при этом оказались на 1,7 миллиарда долларов выше (на 11%), чем в апреле 2023 года», — передает содержание отчета "Интерфакс". Там добавили, что цены на российскую нефть и нефтепродукты повысились в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ценовой предел стран G7.
Сообщалось, что во второй неделе апреля экспорт нефти из России через морской транспорт достиг 11-месячного максимума. Потоки из всех основных портов страны приблизились к рекордным уровням.
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