Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе

Председатель правительства Михаил Мишустин провел первое заседание кабинета министров в обновленном составе. Он призвал министров внимательно отнестись к достижению обновленных национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
«Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая четко и эффективно», — сказал Мишустин членам правительства и поздравил их с назначением. Глава кабмина подчеркнул, что это серьезная ответственность.
Мишустин призвал колле внимательно отнестись к достижению национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Речь также о реализации планов, озвученных президентом России Владимиром Путины в ходе послания Федеральному Собранию.
Председатель правительства также поблагодарил Совет Федерации и Госдуму, которые утверждали состав кабинета министров. Он дал наказ министрам внимательно отнестись к предложениям озвученным парламентариями.
«Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке в том числе новых законов и новых нормативных актов. И не забывать о главном: наша задача – в полном объеме и в срок выполнять поручения Президента. Делать все возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе», — резюмировал Мишустин.
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