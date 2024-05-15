Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе

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Мишустин поблагодарил Госдуму и Совет Федерации за утверждение состава правительства
Мишустин поблагодарил Госдуму и Совет Федерации за утверждение состава правительства Фото:

Председатель правительства Михаил Мишустин провел первое заседание кабинета министров в обновленном составе. Он призвал министров внимательно отнестись к достижению обновленных национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года. 

«Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая четко и эффективно», — сказал Мишустин членам правительства и поздравил их с назначением. Глава кабмина подчеркнул, что это серьезная ответственность. 

Мишустин призвал колле внимательно отнестись к достижению национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Речь также о реализации планов, озвученных президентом России Владимиром Путины в ходе послания Федеральному Собранию.

Председатель правительства также поблагодарил Совет Федерации и Госдуму, которые утверждали состав кабинета министров. Он дал наказ министрам внимательно отнестись к предложениям озвученным парламентариями. 

«Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке в том числе новых законов и новых нормативных актов. И не забывать о главном: наша задача – в полном объеме и в срок выполнять поручения Президента. Делать все возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе», — резюмировал Мишустин.

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Председатель правительства Михаил Мишустин провел первое заседание кабинета министров в обновленном составе. Он призвал министров внимательно отнестись к достижению обновленных национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года.  «Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая четко и эффективно», — сказал Мишустин членам правительства и поздравил их с назначением. Глава кабмина подчеркнул, что это серьезная ответственность.  Мишустин призвал колле внимательно отнестись к достижению национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Речь также о реализации планов, озвученных президентом России Владимиром Путины в ходе послания Федеральному Собранию. Председатель правительства также поблагодарил Совет Федерации и Госдуму, которые утверждали состав кабинета министров. Он дал наказ министрам внимательно отнестись к предложениям озвученным парламентариями.  «Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке в том числе новых законов и новых нормативных актов. И не забывать о главном: наша задача – в полном объеме и в срок выполнять поручения Президента. Делать все возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе», — резюмировал Мишустин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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