Аналитики отметили снижение доступности жилья в России

Эксперты фонда «Институт экономики города» отмечают снижение доступности жилья в России за последние четыре года, особенно в крупных городах, где рост цен на жилье опережал рост доходов населения.
"Чтобы накопить на квартиру площадью 54 кв. м в Сочи, семье из трех человек потребуется 7,7 года", — указывается в исследовании фонда, передает РБК. Это подчеркивает значительное увеличение времени, необходимого для накопления на жилье по сравнению с 2020 годом, когда этот показатель составлял 3,9 года.
По результатам исследования, в крупных городах, являющихся центрами городских агломераций, жилье оказалось наименее доступным. В меньших по размеру городах ситуация с доступностью жилья лучше. Исследователи также выявили тенденцию: чем больше численность населения города, тем быстрее цены на жилье росли по отношению к доходам его жителей в период с 2020 по 2023 годы.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне к 2030 году должны быть обеспечены жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека. Кроме того, он поручил сократить количество непригодного для проживания жилья и повысить доступность недвижимости на первичном рынке.
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