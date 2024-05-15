В Волновахе (ДНР), подшефной Челябинской области, 15 мая открыли отделения соцфонда и службы занятости. Здание восстановили после обстрела, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
«В Волновахе открыли обновленный социальный объект. В отремонтированном челябинскими строителями после обстрелов здании разместились отделение Социального фонда России и службы занятости населения», — сообщили URA.RU в правительстве региона.
Над восстановлением специалисты работали год. Как сообщил замглавы Волновахского района Дмитрий Гатов, снаряд попал в здание и обрушил перекрытия, еще семь повредило в кровлю. Строители демонтировали поврежденные части, восстановили кирпичную кладку, инженерные системы и перекрытия, смонтировали новую кровлю. Для работы учреждений также закупили новую мебель и оборудование.
Один из снарядов попал в фасад, еще семь — в кровлю
фото: Дмитрий Гатов
Поврежденные конструкции были демонтированы
фото: Дмитрий Гатов
Над восстановлением здания работали год
фото: Дмитрий Гатов
В здании начали работать соцфонд РФ и центр занятости населения
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В Волновахе (ДНР), подшефной Челябинской области, 15 мая открыли отделения соцфонда и службы занятости. Здание восстановили после обстрела, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В Волновахе открыли обновленный социальный объект. В отремонтированном челябинскими строителями после обстрелов здании разместились отделение Социального фонда России и службы занятости населения», — сообщили URA.RU в правительстве региона. Над восстановлением специалисты работали год. Как сообщил замглавы Волновахского района Дмитрий Гатов, снаряд попал в здание и обрушил перекрытия, еще семь повредило в кровлю. Строители демонтировали поврежденные части, восстановили кирпичную кладку, инженерные системы и перекрытия, смонтировали новую кровлю. Для работы учреждений также закупили новую мебель и оборудование.