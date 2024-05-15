Челябинская область восстановила здание соцфонда в ДНР. Фото

15 мая 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Восстановление здания и ремонт продолжался почти год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Волновахе (ДНР), подшефной Челябинской области, 15 мая открыли отделения соцфонда и службы занятости. Здание восстановили после обстрела, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В Волновахе открыли обновленный социальный объект. В отремонтированном челябинскими строителями после обстрелов здании разместились отделение Социального фонда России и службы занятости населения», — сообщили URA.RU в правительстве региона. Над восстановлением специалисты работали год. Как сообщил замглавы Волновахского района Дмитрий Гатов, снаряд попал в здание и обрушил перекрытия, еще семь повредило в кровлю. Строители демонтировали поврежденные части, восстановили кирпичную кладку, инженерные системы и перекрытия, смонтировали новую кровлю. Для работы учреждений также закупили новую мебель и оборудование. Один из снарядов попал в фасад, еще семь — в кровлю фото: Дмитрий Гатов Поврежденные конструкции были демонтированы фото: Дмитрий Гатов Над восстановлением здания работали год фото: Дмитрий Гатов В здании начали работать соцфонд РФ и центр занятости населения фото: Дмитрий Гатов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волновахе (ДНР), подшефной Челябинской области, 15 мая открыли отделения соцфонда и службы занятости. Здание восстановили после обстрела, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В Волновахе открыли обновленный социальный объект. В отремонтированном челябинскими строителями после обстрелов здании разместились отделение Социального фонда России и службы занятости населения», — сообщили URA.RU в правительстве региона. Над восстановлением специалисты работали год. Как сообщил замглавы Волновахского района Дмитрий Гатов, снаряд попал в здание и обрушил перекрытия, еще семь повредило в кровлю. Строители демонтировали поврежденные части, восстановили кирпичную кладку, инженерные системы и перекрытия, смонтировали новую кровлю. Для работы учреждений также закупили новую мебель и оборудование.