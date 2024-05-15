Челябинская область восстановила здание соцфонда в ДНР. Фото

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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, стройматериалы, недвижимость, жилье, строительство, стройка, новостройка, шпатлевка
Восстановление здания и ремонт продолжался почти год Фото:

В Волновахе (ДНР), подшефной Челябинской области, 15 мая открыли отделения соцфонда и службы занятости. Здание восстановили после обстрела, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«В Волновахе открыли обновленный социальный объект. В отремонтированном челябинскими строителями после обстрелов здании разместились отделение Социального фонда России и службы занятости населения», — сообщили URA.RU в правительстве региона.

Над восстановлением специалисты работали год. Как сообщил замглавы Волновахского района Дмитрий Гатов, снаряд попал в здание и обрушил перекрытия, еще семь повредило в кровлю. Строители демонтировали поврежденные части, восстановили кирпичную кладку, инженерные системы и перекрытия, смонтировали новую кровлю. Для работы учреждений также закупили новую мебель и оборудование.

Один из снарядов попал в фасад, еще семь — в кровлю
Один из снарядов попал в фасад, еще семь — в кровлю
Поврежденные конструкции были демонтированы
Поврежденные конструкции были демонтированы
Над восстановлением здания работали год
Над восстановлением здания работали год
В здании начали работать соцфонд РФ и центр занятости населения
В здании начали работать соцфонд РФ и центр занятости населения

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В Волновахе (ДНР), подшефной Челябинской области, 15 мая открыли отделения соцфонда и службы занятости. Здание восстановили после обстрела, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В Волновахе открыли обновленный социальный объект. В отремонтированном челябинскими строителями после обстрелов здании разместились отделение Социального фонда России и службы занятости населения», — сообщили URA.RU в правительстве региона. Над восстановлением специалисты работали год. Как сообщил замглавы Волновахского района Дмитрий Гатов, снаряд попал в здание и обрушил перекрытия, еще семь повредило в кровлю. Строители демонтировали поврежденные части, восстановили кирпичную кладку, инженерные системы и перекрытия, смонтировали новую кровлю. Для работы учреждений также закупили новую мебель и оборудование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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