Минфин предложил повысить ставку по ипотеке для семей с двумя детьми

15 мая 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Минфин РФ для семей с двумя детьми может предложить ипотеку со ставкой в 12% годовых Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Минфин РФ предложил повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых для семей с двумя несовершеннолетними детьми. Повышение планируется провести после 1 июля 2024 года. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. «Мы предлагали для тех семей, которые сейчас попадают под семейную ипотеку, и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше 6 лет), повышение ставки до 12%», — передает «Интерфакс» слова Чебескова с конференции НАУФОР. Он добавил, что на данный момент идет обсуждение инициативы. Замминистра финансов также подчеркнул, что это не демократическая мера, а поддержка семей с детьми и строительной отрасли в условиях кризиса. Текущая программа семейной ипотеки, позволяющая семьям с детьми получать кредит под 6% годовых, истекает 1 июля 2024 года. Президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу до 2030 года, сохраняя ставку на уровне не более 6%. Однако, по словам Чебескова, предложение Минфина касается тех, кто в будущем не подпадет под условия программы из-за возраста детей. Замминистра финансов также отозвался о предложении вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о привязке ставки к количеству детей в семье. В рамках рабочей группы обсуждались варианты как снижения, так и повышения ставки в зависимости от рождаемости. Однако Минфин РФ настаивает на том, что 6% уже является очень низкой ставкой, особенно в текущих экономических условиях. Ранее исполняющий обязанности главы ведомства Ирек Файзуллин сообщил, что Министерство строительства РФ изучает новые идеи льготной ипотеки для семей с двумя детьми старше шести лет. Однако он добавил, что их пока не будут озвучивать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минфин РФ предложил повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых для семей с двумя несовершеннолетними детьми. Повышение планируется провести после 1 июля 2024 года. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. «Мы предлагали для тех семей, которые сейчас попадают под семейную ипотеку, и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше 6 лет), повышение ставки до 12%», — передает «Интерфакс» слова Чебескова с конференции НАУФОР. Он добавил, что на данный момент идет обсуждение инициативы. Замминистра финансов также подчеркнул, что это не демократическая мера, а поддержка семей с детьми и строительной отрасли в условиях кризиса. Текущая программа семейной ипотеки, позволяющая семьям с детьми получать кредит под 6% годовых, истекает 1 июля 2024 года. Президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу до 2030 года, сохраняя ставку на уровне не более 6%. Однако, по словам Чебескова, предложение Минфина касается тех, кто в будущем не подпадет под условия программы из-за возраста детей. Замминистра финансов также отозвался о предложении вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о привязке ставки к количеству детей в семье. В рамках рабочей группы обсуждались варианты как снижения, так и повышения ставки в зависимости от рождаемости. Однако Минфин РФ настаивает на том, что 6% уже является очень низкой ставкой, особенно в текущих экономических условиях. Ранее исполняющий обязанности главы ведомства Ирек Файзуллин сообщил, что Министерство строительства РФ изучает новые идеи льготной ипотеки для семей с двумя детьми старше шести лет. Однако он добавил, что их пока не будут озвучивать.