Свердловский областной суд отменил депортацию Ирины Морозовой, но штраф в размере двух тысяч рублей сохраняется. Об этом URA.RU сообщила ее дочь Карина Морозова.
"Это большое облегчение для нашей семьи. Остается только выплатить штраф", — поделилась Карина с журналистом URA.RU.
О выдворении русской семьи из Екатеринбурга стало известно общественности утром 14 мая. Семья живет в уральской столице с 2017 года. Проблема возникла из-за просрочки в оформлении карты мигранта. Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву, чтобы разрешить инцидент. 15 мая суд отменил депортацию семьи. Вся информация — в отдельном сюжете URA.RU.
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