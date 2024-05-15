Суд в Екатеринбурге отказался высылать русскую женщину в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд отменил решение о депортации Ирины Морозовой
Суд отменил решение о депортации Ирины Морозовой Фото:
новость из сюжета
Власти депортируют многодетную русскую семью из Екатеринбурга

Свердловский областной суд отменил депортацию Ирины Морозовой, но штраф в размере двух тысяч рублей сохраняется. Об этом URA.RU сообщила ее дочь Карина Морозова.

"Это большое облегчение для нашей семьи. Остается только выплатить штраф", — поделилась Карина с журналистом URA.RU.

О выдворении русской семьи из Екатеринбурга стало известно общественности утром 14 мая. Семья живет в уральской столице с 2017 года. Проблема возникла из-за просрочки в оформлении карты мигранта. Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву, чтобы разрешить инцидент. 15 мая суд отменил депортацию семьи. Вся информация — в отдельном сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский областной суд отменил депортацию Ирины Морозовой, но штраф в размере двух тысяч рублей сохраняется. Об этом URA.RU сообщила ее дочь Карина Морозова. "Это большое облегчение для нашей семьи. Остается только выплатить штраф", — поделилась Карина с журналистом URA.RU. О выдворении русской семьи из Екатеринбурга стало известно общественности утром 14 мая. Семья живет в уральской столице с 2017 года. Проблема возникла из-за просрочки в оформлении карты мигранта. Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву, чтобы разрешить инцидент. 15 мая суд отменил депортацию семьи. Вся информация — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...