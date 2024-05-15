Грузии пригрозили отказом во вступлении в ЕС из-за закона об иноагентах

FT: Грузию не пустят в ЕС, если страна примет закон об иноагентах

15 мая 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Грузия может потерять членство в ЕС, если примет закон об иноагентах Фото: Сергей Заикин © URA.RU Грузия не будет принята в состав Евросоюза, если страна примет закон об иноагентах. Согласно ему, СМИ и гражданские группы, которые получают средства из-за рубежа, должны будут регистрироваться в правительстве. Об этом сообщили несколько представителей ЕС. «Решение блока о начале переговоров о вступлении, вероятно, будет отложено на неопределенный срок, если закон вступит в силу», — заявили три представителя Евросоюза. Их слова передает Financial Times . Грузия подала заявку на членство в Европейский Союз в марте 2022 года, вскоре после начала украинского конфликта. Государство получило статус кандидата в декабре того же года. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что протесты в Грузии, вызванные законопроектом об иностранных агентах, организованы по указке США. Их политика заключается в принципе собственной исключительности и двойных стандартов, отметил Володин. Он также добавил, что Штаты будут препятствовать действиям, противоречащим их интересам, включая организацию уличных протестов и оказание внешнего давления. После одобрения в первом чтении законопроекта об иностранных агентах Комитетом парламента Грузии и поддержки его парламентом страны, в Грузии начались беспорядки. В Тбилиси возникли столкновения между протестующими и полицией у здания парламента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грузия не будет принята в состав Евросоюза, если страна примет закон об иноагентах. Согласно ему, СМИ и гражданские группы, которые получают средства из-за рубежа, должны будут регистрироваться в правительстве. Об этом сообщили несколько представителей ЕС. «Решение блока о начале переговоров о вступлении, вероятно, будет отложено на неопределенный срок, если закон вступит в силу», — заявили три представителя Евросоюза. Их слова передает Financial Times. Грузия подала заявку на членство в Европейский Союз в марте 2022 года, вскоре после начала украинского конфликта. Государство получило статус кандидата в декабре того же года. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что протесты в Грузии, вызванные законопроектом об иностранных агентах, организованы по указке США. Их политика заключается в принципе собственной исключительности и двойных стандартов, отметил Володин. Он также добавил, что Штаты будут препятствовать действиям, противоречащим их интересам, включая организацию уличных протестов и оказание внешнего давления. После одобрения в первом чтении законопроекта об иностранных агентах Комитетом парламента Грузии и поддержки его парламентом страны, в Грузии начались беспорядки. В Тбилиси возникли столкновения между протестующими и полицией у здания парламента.