Кого Мишустин хочет видеть в правительстве: отставки и назначения

Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

11 мая 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

В новом составе правительства РФ большинство министров сохранят свои посты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Премьер-министр России Михаил Мишустин представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава правительства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. О том, какие перестановки ожидаются в Кабмине — в материале URA.RU. Кто перейдет на новую должность Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера РФ. По словам Белякова, повышение обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном главой страны. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может стать министром спорта. По словам пресс-секретаря, у него есть необходимые компетенции, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить развитие этой сферы. Мишустин предложил Виталия Савельева на должность вице-премьера России по транспорту. Ранее он занимал пост министра транспорта РФ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выдвинут на пост министра промышленности и торговли РФ. По словам Белякова, он проявил себя как опытный и эффективный руководитель. Губернатор Курской области Роман Старовойт может возглавить Минтранс. Пресс-секретарь председателя правительства отметил, что он имеет большой политический и управленческий опыт. Госдума рассмотрит Оксану Лут в качестве нового министра сельского хозяйства. С 2021-го она занимает должность первого заместителя министра. Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший пост главы Минсельхоза. Он обладает необходимыми знаниями и опытом, считают в Кабмине. Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики. Беляков подчеркнул, что в работе ему поможет многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона. Из-за перехода первого вице-премьера Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, вице-премьер Александр Новак будет курировать экономический блок. Ему предстоит заняться вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер. Кто сохранит свой пост В новом составе правительства РФ большинство министров сохранят свои посты. К ним относятся руководящий Минтрудом Антон Котяков, Александр Козлов из Минприроды, Сергей Кравцов из Минпросвещения, Ольга Любимова из Минкультуры. Кроме того, сохранят должности Максим Решетников из Минэкономразвития, Антон Силуанов из Минфина, Михаил Мурашко из Минздрава, Ирек Файзуллин из Минстроя, Валерий Фальков из Минобрнауки, Алексей Чекунков из Минвостокразвития и Максут Шадаев из Минцифры. Татьяну Голикову переназначат вице-премьером. Она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным. Решение будет принято после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Мишустина с президентом. Дмитрия Григоренко переназначат на должность вице-премьера. Он будет курировать финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и антимонопольную политику. К обязанностям вице-премьера Дмитрия Чернышенко добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Он также продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности. Кто не вошел в состав нового Кабмина Олег Матыцин, занимавший пост министра спорта России, не вошел в новый состав кабинета министров. В правительстве уточнили, что он перейдет на другую работу. Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должность первого вице-премьера и вице-премьера РФ, также не вошли в состав нового правительства. Они будут переведены на другую работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава правительства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. О том, какие перестановки ожидаются в Кабмине — в материале URA.RU. Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера РФ. По словам Белякова, повышение обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном главой страны. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может стать министром спорта. По словам пресс-секретаря, у него есть необходимые компетенции, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить развитие этой сферы. Мишустин предложил Виталия Савельева на должность вице-премьера России по транспорту. Ранее он занимал пост министра транспорта РФ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выдвинут на пост министра промышленности и торговли РФ. По словам Белякова, он проявил себя как опытный и эффективный руководитель. Губернатор Курской области Роман Старовойт может возглавить Минтранс. Пресс-секретарь председателя правительства отметил, что он имеет большой политический и управленческий опыт. Госдума рассмотрит Оксану Лут в качестве нового министра сельского хозяйства. С 2021-го она занимает должность первого заместителя министра. Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший пост главы Минсельхоза. Он обладает необходимыми знаниями и опытом, считают в Кабмине. Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики. Беляков подчеркнул, что в работе ему поможет многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона. Из-за перехода первого вице-премьера Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, вице-премьер Александр Новак будет курировать экономический блок. Ему предстоит заняться вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер. В новом составе правительства РФ большинство министров сохранят свои посты. К ним относятся руководящий Минтрудом Антон Котяков, Александр Козлов из Минприроды, Сергей Кравцов из Минпросвещения, Ольга Любимова из Минкультуры. Кроме того, сохранят должности Максим Решетников из Минэкономразвития, Антон Силуанов из Минфина, Михаил Мурашко из Минздрава, Ирек Файзуллин из Минстроя, Валерий Фальков из Минобрнауки, Алексей Чекунков из Минвостокразвития и Максут Шадаев из Минцифры. Татьяну Голикову переназначат вице-премьером. Она будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным. Решение будет принято после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Мишустина с президентом. Дмитрия Григоренко переназначат на должность вице-премьера. Он будет курировать финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и антимонопольную политику. К обязанностям вице-премьера Дмитрия Чернышенко добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Он также продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности. Олег Матыцин, занимавший пост министра спорта России, не вошел в новый состав кабинета министров. В правительстве уточнили, что он перейдет на другую работу. Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должность первого вице-премьера и вице-премьера РФ, также не вошли в состав нового правительства. Они будут переведены на другую работу.