Бывший вице-премьер Абрамченко привела Путину в пример Челябинскую область

15 мая 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин принял Викторию Абрамченко в Кремле Фото: пресс-служба президента России Обсуждая перспективы нового нацпроекта «Экологическое благополучие» Виктория Абрамченко, в качестве вице-премьера курировавшая вопросы природоохраны, привела Владимиру Путину в качестве примера Челябинскую область. Стенограмма беседы размещена 15 мая на сайте главы государства. «Хочу поделиться одной хорошей новостью: недавно общалась с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, он доложил, что ликвидирована крупнейшая в нашей стране свалка, как раз в городе Челябинске, и на ее месте на сегодняшний день губернатор вместе с мэром и жителями города планирует разбить теплицы и выращивать цветы. Мне кажется, это очень символично, когда такие опасные объекты с точки зрения здоровья людей и окружающей среды в дальнейшем будут приносить радость», — рассказала Абрамченко. Этим примером она проиллюстрировала результаты исполнения поставленной президентом задачи — к концу 2023 года ликвидировать не менее 111 свалок в границах городов. В итоге ликвидировано 128 таких свалок. Соответственно, новый проект «Экологическое благополучие» станет продолжением нацпроекта «Экология». На посту вице-премьера правительства РФ Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев, занимавший пост главы Минсельхоза. Сама же Абрамченко перейдет на новое место работы. На месте гигантской свалки в Челябинске сейчас зеленый холм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU А так она выглядела до рекультивации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обсуждая перспективы нового нацпроекта «Экологическое благополучие» Виктория Абрамченко, в качестве вице-премьера курировавшая вопросы природоохраны, привела Владимиру Путину в качестве примера Челябинскую область. Стенограмма беседы размещена 15 мая на сайте главы государства. «Хочу поделиться одной хорошей новостью: недавно общалась с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, он доложил, что ликвидирована крупнейшая в нашей стране свалка, как раз в городе Челябинске, и на ее месте на сегодняшний день губернатор вместе с мэром и жителями города планирует разбить теплицы и выращивать цветы. Мне кажется, это очень символично, когда такие опасные объекты с точки зрения здоровья людей и окружающей среды в дальнейшем будут приносить радость», — рассказала Абрамченко. Этим примером она проиллюстрировала результаты исполнения поставленной президентом задачи — к концу 2023 года ликвидировать не менее 111 свалок в границах городов. В итоге ликвидировано 128 таких свалок. Соответственно, новый проект «Экологическое благополучие» станет продолжением нацпроекта «Экология». На посту вице-премьера правительства РФ Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев, занимавший пост главы Минсельхоза. Сама же Абрамченко перейдет на новое место работы.