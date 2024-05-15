Бывший вице-премьер Абрамченко привела Путину в пример Челябинскую область

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Владимир Путин принял Викторию Абрамченко в Кремле
Владимир Путин принял Викторию Абрамченко в Кремле Фото:

Обсуждая перспективы нового нацпроекта «Экологическое благополучие» Виктория Абрамченко, в качестве вице-премьера курировавшая вопросы природоохраны, привела Владимиру Путину в качестве примера Челябинскую область. Стенограмма беседы размещена 15 мая на сайте главы государства.

«Хочу поделиться одной хорошей новостью: недавно общалась с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, он доложил, что ликвидирована крупнейшая в нашей стране свалка, как раз в городе Челябинске, и на ее месте на сегодняшний день губернатор вместе с мэром и жителями города планирует разбить теплицы и выращивать цветы. Мне кажется, это очень символично, когда такие опасные объекты с точки зрения здоровья людей и окружающей среды в дальнейшем будут приносить радость», — рассказала Абрамченко.

Этим примером она проиллюстрировала результаты исполнения поставленной президентом задачи — к концу 2023 года ликвидировать не менее 111 свалок в границах городов. В итоге ликвидировано 128 таких свалок. Соответственно, новый проект «Экологическое благополучие» станет продолжением нацпроекта «Экология».

На посту вице-премьера правительства РФ Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев, занимавший пост главы Минсельхоза. Сама же Абрамченко перейдет на новое место работы.

Пресс-тур на объект накопленного вреда (городская свалка). Челябинск
На месте гигантской свалки в Челябинске сейчас зеленый холм
Фото:
Свалка. Челябинск.
А так она выглядела до рекультивации
Фото:

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Обсуждая перспективы нового нацпроекта «Экологическое благополучие» Виктория Абрамченко, в качестве вице-премьера курировавшая вопросы природоохраны, привела Владимиру Путину в качестве примера Челябинскую область. Стенограмма беседы размещена 15 мая на сайте главы государства. «Хочу поделиться одной хорошей новостью: недавно общалась с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, он доложил, что ликвидирована крупнейшая в нашей стране свалка, как раз в городе Челябинске, и на ее месте на сегодняшний день губернатор вместе с мэром и жителями города планирует разбить теплицы и выращивать цветы. Мне кажется, это очень символично, когда такие опасные объекты с точки зрения здоровья людей и окружающей среды в дальнейшем будут приносить радость», — рассказала Абрамченко. Этим примером она проиллюстрировала результаты исполнения поставленной президентом задачи — к концу 2023 года ликвидировать не менее 111 свалок в границах городов. В итоге ликвидировано 128 таких свалок. Соответственно, новый проект «Экологическое благополучие» станет продолжением нацпроекта «Экология». На посту вице-премьера правительства РФ Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев, занимавший пост главы Минсельхоза. Сама же Абрамченко перейдет на новое место работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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