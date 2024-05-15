«Курганмашзавод» увеличил выпуск бронемашин на 20%

«Курганмашзавод» увеличил выпуск бронемашин по госзаказу на 20% из-за повышенных обязательств перед Минобороны РФ. Об этом сообщается в выпуске программы «Все по факту». Военная техника пользуется большим спросом в зоне проведения спецоперации.
«В связи с взятыми „Курганмашзаводом“ повышенными обязательствами по выпуску особо востребованной и легкобронированной технике БМП-3, начиная с апреля 2024 завод увеличил выпуск продукции на 20%, включив в отгрузку бронемашины БМД-4М», — сообщается в программе. Вся техника оснащена комплектом допзащиты, средствами снижения заметности и защиты верхней полусферы.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил на фронт бронемашины с защитой от дронов. Также были отгружены модернизированные боевые машины десанта БМД-4М.
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«Курганмашзавод» увеличил выпуск бронемашин по госзаказу на 20% из-за повышенных обязательств перед Минобороны РФ. Об этом сообщается в выпуске программы «Все по факту». Военная техника пользуется большим спросом в зоне проведения спецоперации. «В связи с взятыми „Курганмашзаводом“ повышенными обязательствами по выпуску особо востребованной и легкобронированной технике БМП-3, начиная с апреля 2024 завод увеличил выпуск продукции на 20%, включив в отгрузку бронемашины БМД-4М», — сообщается в программе. Вся техника оснащена комплектом допзащиты, средствами снижения заметности и защиты верхней полусферы. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил на фронт бронемашины с защитой от дронов. Также были отгружены модернизированные боевые машины десанта БМД-4М.