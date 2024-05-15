15 мая 2024

«Курганмашзавод» увеличил выпуск бронемашин на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
КМЗ увеличил выпуск военной техника для нужд СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Курганмашзавод» увеличил выпуск бронемашин по госзаказу на 20% из-за повышенных обязательств перед Минобороны РФ. Об этом сообщается в выпуске программы «Все по факту». Военная техника пользуется большим спросом в зоне проведения спецоперации.

«В связи с взятыми „Курганмашзаводом“ повышенными обязательствами по выпуску особо востребованной и легкобронированной технике БМП-3, начиная с апреля 2024 завод увеличил выпуск продукции на 20%, включив в отгрузку бронемашины БМД-4М», — сообщается в программе. Вся техника оснащена комплектом допзащиты, средствами снижения заметности и защиты верхней полусферы.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил на фронт бронемашины с защитой от дронов. Также были отгружены модернизированные боевые машины десанта БМД-4М.

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«Курганмашзавод» увеличил выпуск бронемашин по госзаказу на 20% из-за повышенных обязательств перед Минобороны РФ. Об этом сообщается в выпуске программы «Все по факту». Военная техника пользуется большим спросом в зоне проведения спецоперации. «В связи с взятыми „Курганмашзаводом“ повышенными обязательствами по выпуску особо востребованной и легкобронированной технике БМП-3, начиная с апреля 2024 завод увеличил выпуск продукции на 20%, включив в отгрузку бронемашины БМД-4М», — сообщается в программе. Вся техника оснащена комплектом допзащиты, средствами снижения заметности и защиты верхней полусферы. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил на фронт бронемашины с защитой от дронов. Также были отгружены модернизированные боевые машины десанта БМД-4М.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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