«Курганмашзавод» увеличил выпуск бронемашин на 20%

16 мая 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

КМЗ увеличил выпуск военной техника для нужд СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Курганмашзавод» увеличил выпуск бронемашин по госзаказу на 20% из-за повышенных обязательств перед Минобороны РФ. Об этом сообщается в выпуске программы «Все по факту». Военная техника пользуется большим спросом в зоне проведения спецоперации. «В связи с взятыми „Курганмашзаводом“ повышенными обязательствами по выпуску особо востребованной и легкобронированной технике БМП-3, начиная с апреля 2024 завод увеличил выпуск продукции на 20%, включив в отгрузку бронемашины БМД-4М», — сообщается в программе. Вся техника оснащена комплектом допзащиты, средствами снижения заметности и защиты верхней полусферы. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил на фронт бронемашины с защитой от дронов. Также были отгружены модернизированные боевые машины десанта БМД-4М. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Курганмашзавод» увеличил выпуск бронемашин по госзаказу на 20% из-за повышенных обязательств перед Минобороны РФ. Об этом сообщается в выпуске программы «Все по факту». Военная техника пользуется большим спросом в зоне проведения спецоперации. «В связи с взятыми „Курганмашзаводом“ повышенными обязательствами по выпуску особо востребованной и легкобронированной технике БМП-3, начиная с апреля 2024 завод увеличил выпуск продукции на 20%, включив в отгрузку бронемашины БМД-4М», — сообщается в программе. Вся техника оснащена комплектом допзащиты, средствами снижения заметности и защиты верхней полусферы. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил на фронт бронемашины с защитой от дронов. Также были отгружены модернизированные боевые машины десанта БМД-4М.