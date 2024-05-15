Мантуров получил еще одну должность

Мантуров будет отвечать за инвестсотрудничество России и Китая
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Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, мантуров денис
Денис Мантуров будет отвечать за инвестсотрудничество России и Китая, говорится в указе Михаила Мишустина Фото:
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Формирование нового правительства России

Первый вице-премьер России Денис Мантуров также получил еще одну новую должность: он утвержден председателем российской части межправительственной комиссии РФ и Китая по инвестиционному сотрудничеству. Такой указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Утвердить Мантурова председателем российской части межправительственной российской-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству», — говорится в тексте указа. Он опубликован на сайте нормативных актов.

Ранее эту должность занимал Андрей Белоусов, которые после перестановок стал министром обороны РФ. Сам Мантуров до формирования нового правительства занимался вопросами промышленности и торговли на посту министра. На его прежний пост утвержден бывший губернатор Калинградской области Антон Алиханов.

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Первый вице-премьер России Денис Мантуров также получил еще одну новую должность: он утвержден председателем российской части межправительственной комиссии РФ и Китая по инвестиционному сотрудничеству. Такой указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Утвердить Мантурова председателем российской части межправительственной российской-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству», — говорится в тексте указа. Он опубликован на сайте нормативных актов. Ранее эту должность занимал Андрей Белоусов, которые после перестановок стал министром обороны РФ. Сам Мантуров до формирования нового правительства занимался вопросами промышленности и торговли на посту министра. На его прежний пост утвержден бывший губернатор Калинградской области Антон Алиханов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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