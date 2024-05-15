Мантуров получил еще одну должность

Первый вице-премьер России Денис Мантуров также получил еще одну новую должность: он утвержден председателем российской части межправительственной комиссии РФ и Китая по инвестиционному сотрудничеству. Такой указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Утвердить Мантурова председателем российской части межправительственной российской-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству», — говорится в тексте указа. Он опубликован на
Ранее эту должность занимал Андрей Белоусов, которые после перестановок стал министром обороны РФ. Сам Мантуров до формирования нового правительства занимался вопросами промышленности и торговли на посту министра. На его прежний пост утвержден бывший губернатор Калинградской области Антон Алиханов.
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