Мантуров получил еще одну должность

Мантуров будет отвечать за инвестсотрудничество России и Китая

15 мая 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров будет отвечать за инвестсотрудничество России и Китая, говорится в указе Михаила Мишустина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Формирование нового правительства России Первый вице-премьер России Денис Мантуров также получил еще одну новую должность: он утвержден председателем российской части межправительственной комиссии РФ и Китая по инвестиционному сотрудничеству. Такой указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Утвердить Мантурова председателем российской части межправительственной российской-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству», — говорится в тексте указа. Он опубликован на сайте нормативных актов. Ранее эту должность занимал Андрей Белоусов, которые после перестановок стал министром обороны РФ. Сам Мантуров до формирования нового правительства занимался вопросами промышленности и торговли на посту министра. На его прежний пост утвержден бывший губернатор Калинградской области Антон Алиханов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый вице-премьер России Денис Мантуров также получил еще одну новую должность: он утвержден председателем российской части межправительственной комиссии РФ и Китая по инвестиционному сотрудничеству. Такой указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Утвердить Мантурова председателем российской части межправительственной российской-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству», — говорится в тексте указа. Он опубликован на сайте нормативных актов. Ранее эту должность занимал Андрей Белоусов, которые после перестановок стал министром обороны РФ. Сам Мантуров до формирования нового правительства занимался вопросами промышленности и торговли на посту министра. На его прежний пост утвержден бывший губернатор Калинградской области Антон Алиханов.