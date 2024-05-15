Голого мужчину, бросавшегося на людей в центре Челябинска, увезли в психбольницу

15 мая 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Врачи поместили мужчину в психоневрологическое медучреждение (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Голого мужчину, бросавшегося на людей в центре Челябинска вечером 15 мая, врачи увезли в психоневрологическое медучреждение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в центре города находится мужчина, который ведет себя неадекватно. Мужчина был задержан на улице Лесопарковой экипажем мотовзвода Госавтоинспекции и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Личность мужчины устанавливается. В центре Челябинска вечером 15 мая голый мужчина набросился на людей. Его заметили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы, а позднее — на улице Лесопарковой. Мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, которые хотели его задержать, но в итоге сдался. Момент его задержания попал на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Голого мужчину, бросавшегося на людей в центре Челябинска вечером 15 мая, врачи увезли в психоневрологическое медучреждение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в центре города находится мужчина, который ведет себя неадекватно. Мужчина был задержан на улице Лесопарковой экипажем мотовзвода Госавтоинспекции и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Личность мужчины устанавливается. В центре Челябинска вечером 15 мая голый мужчина набросился на людей. Его заметили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы, а позднее — на улице Лесопарковой. Мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, которые хотели его задержать, но в итоге сдался. Момент его задержания попал на видео.