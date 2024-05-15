15 мая 2024

Голого мужчину, бросавшегося на людей в центре Челябинска, увезли в психбольницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, решетка, замок, душевнобольной
Врачи поместили мужчину в психоневрологическое медучреждение (фото из архива) Фото:

Голого мужчину, бросавшегося на людей в центре Челябинска вечером 15 мая, врачи увезли в психоневрологическое медучреждение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в центре города находится мужчина, который ведет себя неадекватно. Мужчина был задержан на улице Лесопарковой экипажем мотовзвода Госавтоинспекции и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Личность мужчины устанавливается.

В центре Челябинска вечером 15 мая голый мужчина набросился на людей. Его заметили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы, а позднее — на улице Лесопарковой. Мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, которые хотели его задержать, но в итоге сдался. Момент его задержания попал на видео.

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Голого мужчину, бросавшегося на людей в центре Челябинска вечером 15 мая, врачи увезли в психоневрологическое медучреждение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в центре города находится мужчина, который ведет себя неадекватно. Мужчина был задержан на улице Лесопарковой экипажем мотовзвода Госавтоинспекции и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Личность мужчины устанавливается. В центре Челябинска вечером 15 мая голый мужчина набросился на людей. Его заметили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы, а позднее — на улице Лесопарковой. Мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, которые хотели его задержать, но в итоге сдался. Момент его задержания попал на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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