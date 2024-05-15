Голого мужчину, бросавшегося на людей в центре Челябинска, увезли в психбольницу

Голого мужчину, бросавшегося на людей в центре Челябинска вечером 15 мая, врачи увезли в психоневрологическое медучреждение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в центре города находится мужчина, который ведет себя неадекватно. Мужчина был задержан на улице Лесопарковой экипажем мотовзвода Госавтоинспекции и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Личность мужчины устанавливается.
В центре Челябинска вечером 15 мая голый мужчина набросился на людей. Его заметили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы, а позднее — на улице Лесопарковой. Мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, которые хотели его задержать, но в итоге сдался. Момент его задержания попал на видео.
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