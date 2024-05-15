Бастрыкин требует доклад о разрушенном коллекторе в Копейске

16 мая 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Бастрыкин требует доклад по ситуации в копейском поселке Кадровик Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить об откладывающемся ремонте очистных сооружений и очередном разрушении коллектора в Копейске (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о длительном непринятии мер к ремонту очистных сооружений в Копейском районе Челябинской области… Произошло разрушение коллектора, в результате чего неочищенные канализационные стоки затапливают жилые дома и участки в поселке Кадровик, а также озеро Курлады», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В поселке Кадровик образовались карьеры из сточных вод, что чревато распространением инфекционных заболеваний. Проблема с трубопроводом, со слов местных жителей, не решается уже больше десяти лет. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области начата процессуальная проверка. Исполняющему обязанности руководителя ведомства Константину Правосудову поручено доложить о ее ходе и результатах. В поселке Кадровик 12 мая в четвертый раз за год обвалился коллектор, в сточных водах едва не утонули двое детей. В этот же день Кадровик посетили журналисты шоу «Малахов» с телеканала «Россия 1». Жители поселка рассказали журналистам, что проблемы начались после строительства микрорайона Тугайкуль, когда к коллектору со стопроцентным износом подключили еще 12 многоквартирных домов. Сейчас по поселку Кадровик второй месяц открытым способом бежит фекальная река. В нее же попадают стоки с двух туберкулезных диспансеров. В реку лезут дети, уследить за ними практически невозможно, рассказали URA.RU местные жители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить об откладывающемся ремонте очистных сооружений и очередном разрушении коллектора в Копейске (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о длительном непринятии мер к ремонту очистных сооружений в Копейском районе Челябинской области… Произошло разрушение коллектора, в результате чего неочищенные канализационные стоки затапливают жилые дома и участки в поселке Кадровик, а также озеро Курлады», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В поселке Кадровик образовались карьеры из сточных вод, что чревато распространением инфекционных заболеваний. Проблема с трубопроводом, со слов местных жителей, не решается уже больше десяти лет. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области начата процессуальная проверка. Исполняющему обязанности руководителя ведомства Константину Правосудову поручено доложить о ее ходе и результатах. В поселке Кадровик 12 мая в четвертый раз за год обвалился коллектор, в сточных водах едва не утонули двое детей. В этот же день Кадровик посетили журналисты шоу «Малахов» с телеканала «Россия 1». Жители поселка рассказали журналистам, что проблемы начались после строительства микрорайона Тугайкуль, когда к коллектору со стопроцентным износом подключили еще 12 многоквартирных домов. Сейчас по поселку Кадровик второй месяц открытым способом бежит фекальная река. В нее же попадают стоки с двух туберкулезных диспансеров. В реку лезут дети, уследить за ними практически невозможно, рассказали URA.RU местные жители.