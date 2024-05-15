15 мая 2024

Та3: премьера Словакии Фицо ввели в искусственную кому

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Фицо на вертолете был доставлен в больницу
Фицо на вертолете был доставлен в больницу Фото:
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В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

Операция Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, завершилась, она длилась примерно 3 часа 40 минут. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Та3. Премьер-министр Словакии введен в искусственную кому.

"Фицо введен в состояние искусственного сна, в котором будет находиться в течение 24 часов. Его состояние критическое. Он потерял много крови", — говорится в сообщении.

Фицо был доставлен в больницу в город Гандлова после нападения. Преступник стрелял в премьера пять раз. Он сейчас задержан, его допрашивают. В МВД Словакии заявили, что задержанный напал на политика по политическим причинам. 

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Операция Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, завершилась, она длилась примерно 3 часа 40 минут. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Та3. Премьер-министр Словакии введен в искусственную кому. "Фицо введен в состояние искусственного сна, в котором будет находиться в течение 24 часов. Его состояние критическое. Он потерял много крови", — говорится в сообщении. Фицо был доставлен в больницу в город Гандлова после нападения. Преступник стрелял в премьера пять раз. Он сейчас задержан, его допрашивают. В МВД Словакии заявили, что задержанный напал на политика по политическим причинам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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