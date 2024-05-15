Та3: премьера Словакии Фицо ввели в искусственную кому

Операция Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, завершилась, она длилась примерно 3 часа 40 минут. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Та3. Премьер-министр Словакии введен в искусственную кому.
"Фицо введен в состояние искусственного сна, в котором будет находиться в течение 24 часов. Его состояние критическое. Он потерял много крови", — говорится в сообщении.
Фицо был доставлен в больницу в город Гандлова после нападения. Преступник стрелял в премьера пять раз. Он сейчас задержан, его допрашивают. В МВД Словакии заявили, что задержанный напал на политика по политическим причинам.
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