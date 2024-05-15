15 мая 2024

Снимки спутника показали паводковую обстановку на пойме Тобола в Кургане. Фото

Синоптик Винштейн: большая часть поймы Тобола в Кургане освободилась от воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопление в Ревде на улице Коммуны. Свердловская область, река чусовая, пойма реки, лодка
Уровень воды в Тоболе регулярно понижается Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Большая часть поймы реки в Кургане освободилась от воды. К таким выводам пришел синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал снимки со спутника.

«Отчетливо видно, что большая часть поймы в Кургане освободилась от воды. Незначительный объем сейчас находится в самой низкой ее точке. Здесь вода уже малыми порциями сливается в русло, что и объясняет более медленную динамику. На пойме перед Курганом все еще много воды», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

По данным специалистов Курганского ЦГМС, в районе курганского гидропоста вода в Тоболе уходит медленнее, чем в селах Звериноголовское и Бараба. Процесс замедлили сильные дожди.

https://t.me/pogoda45/2336?single
Снимок был сделан 15 мая

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Большая часть поймы реки в Кургане освободилась от воды. К таким выводам пришел синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал снимки со спутника. «Отчетливо видно, что большая часть поймы в Кургане освободилась от воды. Незначительный объем сейчас находится в самой низкой ее точке. Здесь вода уже малыми порциями сливается в русло, что и объясняет более медленную динамику. На пойме перед Курганом все еще много воды», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». По данным специалистов Курганского ЦГМС, в районе курганского гидропоста вода в Тоболе уходит медленнее, чем в селах Звериноголовское и Бараба. Процесс замедлили сильные дожди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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