Большая часть поймы реки в Кургане освободилась от воды. К таким выводам пришел синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал снимки со спутника.
«Отчетливо видно, что большая часть поймы в Кургане освободилась от воды. Незначительный объем сейчас находится в самой низкой ее точке. Здесь вода уже малыми порциями сливается в русло, что и объясняет более медленную динамику. На пойме перед Курганом все еще много воды», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
По данным специалистов Курганского ЦГМС, в районе курганского гидропоста вода в Тоболе уходит медленнее, чем в селах Звериноголовское и Бараба. Процесс замедлили сильные дожди.
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Большая часть поймы реки в Кургане освободилась от воды. К таким выводам пришел синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал снимки со спутника. «Отчетливо видно, что большая часть поймы в Кургане освободилась от воды. Незначительный объем сейчас находится в самой низкой ее точке. Здесь вода уже малыми порциями сливается в русло, что и объясняет более медленную динамику. На пойме перед Курганом все еще много воды», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». По данным специалистов Курганского ЦГМС, в районе курганского гидропоста вода в Тоболе уходит медленнее, чем в селах Звериноголовское и Бараба. Процесс замедлили сильные дожди.