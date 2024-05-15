Снимки спутника показали паводковую обстановку на пойме Тобола в Кургане. Фото

Синоптик Винштейн: большая часть поймы Тобола в Кургане освободилась от воды

16 мая 2024 в 02:16 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе регулярно понижается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Большая часть поймы реки в Кургане освободилась от воды. К таким выводам пришел синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал снимки со спутника. «Отчетливо видно, что большая часть поймы в Кургане освободилась от воды. Незначительный объем сейчас находится в самой низкой ее точке. Здесь вода уже малыми порциями сливается в русло, что и объясняет более медленную динамику. На пойме перед Курганом все еще много воды», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». По данным специалистов Курганского ЦГМС, в районе курганского гидропоста вода в Тоболе уходит медленнее, чем в селах Звериноголовское и Бараба. Процесс замедлили сильные дожди. Снимок был сделан 15 мая telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большая часть поймы реки в Кургане освободилась от воды. К таким выводам пришел синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал снимки со спутника. «Отчетливо видно, что большая часть поймы в Кургане освободилась от воды. Незначительный объем сейчас находится в самой низкой ее точке. Здесь вода уже малыми порциями сливается в русло, что и объясняет более медленную динамику. На пойме перед Курганом все еще много воды», — написал Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». По данным специалистов Курганского ЦГМС, в районе курганского гидропоста вода в Тоболе уходит медленнее, чем в селах Звериноголовское и Бараба. Процесс замедлили сильные дожди.