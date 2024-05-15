15 мая 2024

Пермякам рассказали, как долго клещи будут представлять опасность

Роспотребнадзор: высокая активность клещей в Прикамье сохранится шесть недель
© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ, членистоногие, бореллиоз, болезнь лайма
Клещи все чаще кусают жителей региона Фото:

Изменение погоды в Пермском крае не повлияло на активность клещей. Они будут опасны для людей в течение ближайших шести недель, заявили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«Высокая активность клещей в Прикамье сохранится по меньшей мере еще шесть недель», — пояснили специалисты ведомства в интервью «Вестям». По их словам, эти насекомые любят влажную и прохладную погоду.

Ранее жители Нытвы жаловались на массовую атаку клещей. Сообщения о покусанных людях поступают из разных уголков края. В Перми на неделе в городских лесах стартовал первый этап противоклещевой обработки.

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Изменение погоды в Пермском крае не повлияло на активность клещей. Они будут опасны для людей в течение ближайших шести недель, заявили в управлении Роспотребнадзора по региону. «Высокая активность клещей в Прикамье сохранится по меньшей мере еще шесть недель», — пояснили специалисты ведомства в интервью «Вестям». По их словам, эти насекомые любят влажную и прохладную погоду. Ранее жители Нытвы жаловались на массовую атаку клещей. Сообщения о покусанных людях поступают из разных уголков края. В Перми на неделе в городских лесах стартовал первый этап противоклещевой обработки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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