Клещи все чаще кусают жителей региона
Изменение погоды в Пермском крае не повлияло на активность клещей. Они будут опасны для людей в течение ближайших шести недель, заявили в управлении Роспотребнадзора по региону.
«Высокая активность клещей в Прикамье сохранится по меньшей мере еще шесть недель», — пояснили специалисты ведомства в интервью «Вестям». По их словам, эти насекомые любят влажную и прохладную погоду.
Ранее жители Нытвы жаловались на массовую атаку клещей. Сообщения о покусанных людях поступают из разных уголков края. В Перми на неделе в городских лесах стартовал первый этап противоклещевой обработки.
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