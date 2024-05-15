Пермякам рассказали, как долго клещи будут представлять опасность

Роспотребнадзор: высокая активность клещей в Прикамье сохранится шесть недель

16 мая 2024 в 07:04 Размер текста - 17 +

Клещи все чаще кусают жителей региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Изменение погоды в Пермском крае не повлияло на активность клещей. Они будут опасны для людей в течение ближайших шести недель, заявили в управлении Роспотребнадзора по региону. «Высокая активность клещей в Прикамье сохранится по меньшей мере еще шесть недель», — пояснили специалисты ведомства в интервью «Вестям». По их словам, эти насекомые любят влажную и прохладную погоду. Ранее жители Нытвы жаловались на массовую атаку клещей. Сообщения о покусанных людях поступают из разных уголков края. В Перми на неделе в городских лесах стартовал первый этап противоклещевой обработки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Изменение погоды в Пермском крае не повлияло на активность клещей. Они будут опасны для людей в течение ближайших шести недель, заявили в управлении Роспотребнадзора по региону. «Высокая активность клещей в Прикамье сохранится по меньшей мере еще шесть недель», — пояснили специалисты ведомства в интервью «Вестям». По их словам, эти насекомые любят влажную и прохладную погоду. Ранее жители Нытвы жаловались на массовую атаку клещей. Сообщения о покусанных людях поступают из разных уголков края. В Перми на неделе в городских лесах стартовал первый этап противоклещевой обработки.