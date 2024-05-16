Экс-пиарщику трех уральских губернаторов Федечкину не удалось оспорить приговор

16 мая 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Сахалинский облсуд оставил в силе приговор по делу Дмитрия Федечкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приговор по обвинению в коррупции в отношении экс-замгубернатора Сахалинской области, экс-пиарщика трех уральских губернаторов Дмитрия Федечкина оставили в силе. Такое решение принял 16 мая Сахалинский областной суд, сообщил URA.RU его адвокат Юрий Сюзюмов. «Приговор оставили без изменений. Мы будем обжаловать это решение в кассационной инстанции», — пояснил URA.RU юрист. Федечкина обвинили в том, что он с соучастниками в 2020—2021 годах похитил 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом «Губернские ведомости», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. Уже на стадии следствия Федечкин заявил, что вину не признает. Городской суд Южно-Сахалинска 27 октября 2023 года приговорил Федечкина к пяти годам лишения свободы по ст. ст. 159 (мошенничество) и 160 (растрата) УК РФ. Должность замгубернатора Сахалинской области Федечкин занял 1 января 2021 года, до этого работал на Урале и в Москве. В Челябинской области Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, также отвечая за медиакоммуникации, и некоторое время в Минсельхозе РФ. В 2015 году Федечкин вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем главы региона Бориса Дубровского. После отставки Дубровского уволился. Занимался медиапроектами, а затем уехал на Сахалин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приговор по обвинению в коррупции в отношении экс-замгубернатора Сахалинской области, экс-пиарщика трех уральских губернаторов Дмитрия Федечкина оставили в силе. Такое решение принял 16 мая Сахалинский областной суд, сообщил URA.RU его адвокат Юрий Сюзюмов. «Приговор оставили без изменений. Мы будем обжаловать это решение в кассационной инстанции», — пояснил URA.RU юрист. Федечкина обвинили в том, что он с соучастниками в 2020—2021 годах похитил 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом «Губернские ведомости», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. Уже на стадии следствия Федечкин заявил, что вину не признает. Городской суд Южно-Сахалинска 27 октября 2023 года приговорил Федечкина к пяти годам лишения свободы по ст. ст. 159 (мошенничество) и 160 (растрата) УК РФ. Должность замгубернатора Сахалинской области Федечкин занял 1 января 2021 года, до этого работал на Урале и в Москве. В Челябинской области Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, также отвечая за медиакоммуникации, и некоторое время в Минсельхозе РФ. В 2015 году Федечкин вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем главы региона Бориса Дубровского. После отставки Дубровского уволился. Занимался медиапроектами, а затем уехал на Сахалин.