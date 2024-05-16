Путин: Россия и Китай отстаивают принципы демократии и порядка в мире

Россия и Китай совместно отстаивают принципы демократии и порядка в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Вместе мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве и порядка в мире", — сказал Путин, момент опубликован на сайте "Смотри". Он добавил, что сотрудничество государств в мировых вопросах выступает одним из главных стабилизирующих факторов в мире.
Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. URA.RU рассказывало о том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже. Ранее Си Цзиньпин высоко оценил уровень двусторонних отношений с Россией на встрече с Путиным. Он назвал их эталоном для межгосударственного сотрудничества.
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