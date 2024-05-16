Путин: Россия и Китай отстаивают принципы демократии и порядка в мире

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудничество РФ и КНР в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов, заявил Владимир Путин
Сотрудничество РФ и КНР в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов, заявил Владимир Путин Фото:

Россия и Китай совместно отстаивают принципы демократии и порядка в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Вместе мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве и порядка в мире", — сказал Путин, момент опубликован на сайте "Смотри". Он добавил, что сотрудничество государств в мировых вопросах выступает одним из главных стабилизирующих факторов в мире. 

Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. URA.RU рассказывало о том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже. Ранее Си Цзиньпин высоко оценил уровень двусторонних отношений с Россией на встрече с Путиным. Он назвал их эталоном для межгосударственного сотрудничества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Китай совместно отстаивают принципы демократии и порядка в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. "Вместе мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве и порядка в мире", — сказал Путин, момент опубликован на сайте "Смотри". Он добавил, что сотрудничество государств в мировых вопросах выступает одним из главных стабилизирующих факторов в мире.  Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. URA.RU рассказывало о том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже. Ранее Си Цзиньпин высоко оценил уровень двусторонних отношений с Россией на встрече с Путиным. Он назвал их эталоном для межгосударственного сотрудничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...