Из-за пьяной драки в лесу трое тюменцев отправятся в колонию строго режима

16 мая 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Трое тюменцев отправятся в колонию строго режима из-за избиения мужчины в лесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) вынесен приговор трем жителям, которые в состоянии алкогольного опьянения избили мужчину в лесу. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Тюменской области. Наказание осужденные будут отбывать в колонии строгого режима. «Ялуторовский районный суд вынес приговор в отношении Сухраба Абдулмуслимова, Александра Шепелевича, Ивана Андронова, которые 1 января 2020 года находились в гараже и употребляли спиртные напитки. В ходе телефонного разговора им стал известен адрес гражданина К., который ранее в ходе конфликтной ситуации с Андроновым высказывал в адрес последнего угрозы убийством и оскорбления в адрес Сухраба. К. они избили, насильно усадили в автомобиль, вывезли в безлюдное место, где продолжили избивать, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью», — указано в сообщении. Фигуранты дела получили сроки в пять и шесть лет в колонии строго режима. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске прогнозируется ухудшение криминогенной обстановки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ялуторовске (Тюменская область) вынесен приговор трем жителям, которые в состоянии алкогольного опьянения избили мужчину в лесу. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Тюменской области. Наказание осужденные будут отбывать в колонии строгого режима. «Ялуторовский районный суд вынес приговор в отношении Сухраба Абдулмуслимова, Александра Шепелевича, Ивана Андронова, которые 1 января 2020 года находились в гараже и употребляли спиртные напитки. В ходе телефонного разговора им стал известен адрес гражданина К., который ранее в ходе конфликтной ситуации с Андроновым высказывал в адрес последнего угрозы убийством и оскорбления в адрес Сухраба. К. они избили, насильно усадили в автомобиль, вывезли в безлюдное место, где продолжили избивать, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью», — указано в сообщении. Фигуранты дела получили сроки в пять и шесть лет в колонии строго режима. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске прогнозируется ухудшение криминогенной обстановки.