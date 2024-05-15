Из-за пьяной драки в лесу трое тюменцев отправятся в колонию строго режима

В Ялуторовске (Тюменская область) вынесен приговор трем жителям, которые в состоянии алкогольного опьянения избили мужчину в лесу. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Тюменской области. Наказание осужденные будут отбывать в колонии строгого режима.
«Ялуторовский районный суд вынес приговор в отношении Сухраба Абдулмуслимова, Александра Шепелевича, Ивана Андронова, которые 1 января 2020 года находились в гараже и употребляли спиртные напитки. В ходе телефонного разговора им стал известен адрес гражданина К., который ранее в ходе конфликтной ситуации с Андроновым высказывал в адрес последнего угрозы убийством и оскорбления в адрес Сухраба. К. они избили, насильно усадили в автомобиль, вывезли в безлюдное место, где продолжили избивать, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью», — указано в сообщении.
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В Ялуторовске (Тюменская область) вынесен приговор трем жителям, которые в состоянии алкогольного опьянения избили мужчину в лесу. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Тюменской области. Наказание осужденные будут отбывать в колонии строгого режима. «Ялуторовский районный суд вынес приговор в отношении Сухраба Абдулмуслимова, Александра Шепелевича, Ивана Андронова, которые 1 января 2020 года находились в гараже и употребляли спиртные напитки. В ходе телефонного разговора им стал известен адрес гражданина К., который ранее в ходе конфликтной ситуации с Андроновым высказывал в адрес последнего угрозы убийством и оскорбления в адрес Сухраба. К. они избили, насильно усадили в автомобиль, вывезли в безлюдное место, где продолжили избивать, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью», — указано в сообщении. Фигуранты дела получили сроки в пять и шесть лет в колонии строго режима. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске прогнозируется ухудшение криминогенной обстановки.