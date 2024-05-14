Тобольску грозит резкое ухудшение криминогенной обстановки

В полиции Тобольска не хватает сотрудников

В тобольской полиции не хватает оперуполномоченных, следователей и кинологов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) на фоне дефицита кадров в полиции может измениться криминогенная обстановка. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«В Тобольске действительно не хватает сотрудников полиции. А ведь этот город неформально считается одним из самых криминальных в регионе. Если ситуация с кадрами там будет ухудшаться, то это, конечно, может негативно сказаться на общей ситуации с криминалом. Но, насколько мне известно, вопрос с кадрами там активно решается», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По данным официального сайта УМВД России по Тюменской области, в Тобольске и Тобольском районе не хватает дознавателей, следователей, участковых, инспекторов ГИБДД и кинологов. «МО МВД России „Тобольский“ приглашает на службу граждан РФ в возрасте от 18 до 50 лет на различные должности младшего начальствующего состава (полицейский ППСП, ИВС, конвойные подразделения). А также в возрасте от 18 до 55 лет на должности среднего начальствующего состава (участковый уполномоченный полиции, оперуполномоченный уголовного розыска, следователь следственного отдела)», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области.

Кандидатам на службу в полиции обещают зарплату от 35000 рублей, которая будет увеличиваться с выслугой лет. Также соискатели могут рассчитывать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях МВД России.