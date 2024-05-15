15 мая 2024

В Екатеринбурге ветерана СВО избили битами из-за женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Авангард 20 век. Тюмень , шампанское, женщина, бокал, выставка, силуэт, вино
Предположительно, конфликт с участием военного произошел из-за дамы Фото:

Причиной избиения ветерана СВО в Екатеринбурге была женщина. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома на улице Белореченская, где завязался конфликт.

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«Мужчина, вернувшийся с СВО, приехал к своей бывшей сожительнице. Стучал в дверь, ему не открывали. Оказалось, что у нее в квартире был другой мужчина. Он вызвал на подмогу своих друзей, те приехали, начались разборки. Вышли из подъезда на улицу, и там уже все переросло в драку», — рассказал очевидец сцены.

Он добавил, что с обеих сторон звучали взаимные оскорбления, и некоторые участники конфликта, в том числе ветеран СВО, якобы были пьяны. В какой-то момент мужчины даже договорились встретиться позже и поговорить на трезвую голову, однако все пошло не по плану и закончилось избиением военного. Кадры, как шестеро человек битами бьют лежащего, попали в СМИ.

Позже пострадавший отметил, что никто из проезжавших мимо водителей не пришел ему на помощь. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после инцидента. Корреспондент обратился за комментарием к пострадавшему участнику СВО, но на момент публикации он не ответил на вопрос в соцсети.

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Причиной избиения ветерана СВО в Екатеринбурге была женщина. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома на улице Белореченская, где завязался конфликт. «Мужчина, вернувшийся с СВО, приехал к своей бывшей сожительнице. Стучал в дверь, ему не открывали. Оказалось, что у нее в квартире был другой мужчина. Он вызвал на подмогу своих друзей, те приехали, начались разборки. Вышли из подъезда на улицу, и там уже все переросло в драку», — рассказал очевидец сцены. Он добавил, что с обеих сторон звучали взаимные оскорбления, и некоторые участники конфликта, в том числе ветеран СВО, якобы были пьяны. В какой-то момент мужчины даже договорились встретиться позже и поговорить на трезвую голову, однако все пошло не по плану и закончилось избиением военного. Кадры, как шестеро человек битами бьют лежащего, попали в СМИ. Позже пострадавший отметил, что никто из проезжавших мимо водителей не пришел ему на помощь. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после инцидента. Корреспондент обратился за комментарием к пострадавшему участнику СВО, но на момент публикации он не ответил на вопрос в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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