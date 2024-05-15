Тюменский футболист избил красноярских туристов

16 мая 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Конфликт между туристами и футболистами произошел на красноярской турбазе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший игрок ФК «Тюмень» Вячеслав Барбардыхин (родился в Тюмени), играющий сейчас за ФК «Енисей» (Красноярск) принял участие в групповом избиении туристов на базе отдыха «Зеленка» в Красноярске. Как передает слова одной из пострадавших telegram-канал Baza, Владислав Барбардыхин напал ее отчима. «Они шумели и кричали, мешали остальным. Администрация вызвала Росгвардию. Усмирить и росгвардейцам их не получилось. К нам подошел футболист „Енисея“ Владимир Хозин со словами: „ну че, крысеныши“, начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести», — указано в сообщении. Конфликт произошел 13 мая, на следующий день футболисты предлагали пострадавшим 250 тыс рублей в качестве возмещения морального и материального ущерба. Вячеслав Барбардыхин ранее играл за футбольный клуб «Тюмень», в ФК «Енисей» перешел в 2023 году. Ранее URA.RU писало, что трех тюменцев отправили в колонию строго режима из-за пьяной драки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший игрок ФК «Тюмень» Вячеслав Барбардыхин (родился в Тюмени), играющий сейчас за ФК «Енисей» (Красноярск) принял участие в групповом избиении туристов на базе отдыха «Зеленка» в Красноярске. Как передает слова одной из пострадавших telegram-канал Baza, Владислав Барбардыхин напал ее отчима. «Они шумели и кричали, мешали остальным. Администрация вызвала Росгвардию. Усмирить и росгвардейцам их не получилось. К нам подошел футболист „Енисея“ Владимир Хозин со словами: „ну че, крысеныши“, начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести», — указано в сообщении. Конфликт произошел 13 мая, на следующий день футболисты предлагали пострадавшим 250 тыс рублей в качестве возмещения морального и материального ущерба. Вячеслав Барбардыхин ранее играл за футбольный клуб «Тюмень», в ФК «Енисей» перешел в 2023 году. Ранее URA.RU писало, что трех тюменцев отправили в колонию строго режима из-за пьяной драки.