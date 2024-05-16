Из Германии выслали семерых солдат ВСУ из-за нацисткой символики

Власти Германии приняли решение о высылке семи украинских солдат, обучавшихся в рамках программы Бундесвера, из-за ношения правоэкстремистской символики. Соответствующее заявление сделало правительство ФРГ.
"Выявлено семь случаев, когда солдаты носили правоэкстремистскую символику во время учений, проводимых Бундесвером для украинских вооруженных сил. Обучение пострадавших украинских солдат было немедленно прекращено по согласованию с Вооруженными силами Украины, а пострадавшие были возвращены на Украину", — говорится в сообщении.
Уточняется, что немецкие военные, работающие с украинскими бойцами, регулярно проходят инструктажи и знакомятся с характеристиками правоэкстремистской символики. Украинских солдат также обучали распознаванию нацистской символики после их прибытия в Германию.
Ранее российский снайпер сообщил, что в зоне СВО был ликвидирован украинский боец, который использовал каску с символикой СС. Газета The New York Times писала, что нацистская символика, которую используют ВСУ, ставит под удар поддержку Украины Западом.
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