В Кургане перевозчика Чирухина обвинили в сокрытии десятков миллионов налогов

Гендиректора компании-перевозчика «Попутчик+» Сергея Чирухина обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. Уголовное дело о возможном сокрытии более 18 млн рублей коммерсантом начали рассматривать в Курганском городском суде. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда.
«В период с января 2017 по июнь 2020 года в Кургане у Чирухина возник преступный умысел на уклонение от уплаты налогов руководимой им организации <….> путем включения в налоговую декларацию по налогам и добавленную стоимость заведомо ложных сведений», — зачитали обвинение в суде. Перевозчику инкриминируют уклонение от налогов в размере 18 млн 749 тыс. 935 руб.
Чирухин свою вину после оглашения обвинения не признал. Судья заметил, что уголовное дело можно прекратить из-за нововведений в законе, связанных с увеличением размеров ущерба. В соответствии с ними, размер неуплаты перестал быть особо крупным.
Предприниматель взял паузу на размышление. Судебное заседание отложили на середину июня.
Ранее URA.RU сообщало, что в отношении курганского перевозчика возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В деле фигурировала сумма более 23 млн. Следственные органы пытались добиться для Чирухина домашнего ареста, но им было отказано.
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Гендиректора компании-перевозчика «Попутчик+» Сергея Чирухина обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. Уголовное дело о возможном сокрытии более 18 млн рублей коммерсантом начали рассматривать в Курганском городском суде. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда. «В период с января 2017 по июнь 2020 года в Кургане у Чирухина возник преступный умысел на уклонение от уплаты налогов руководимой им организации <….> путем включения в налоговую декларацию по налогам и добавленную стоимость заведомо ложных сведений», — зачитали обвинение в суде. Перевозчику инкриминируют уклонение от налогов в размере 18 млн 749 тыс. 935 руб. Чирухин свою вину после оглашения обвинения не признал. Судья заметил, что уголовное дело можно прекратить из-за нововведений в законе, связанных с увеличением размеров ущерба. В соответствии с ними, размер неуплаты перестал быть особо крупным. Предприниматель взял паузу на размышление. Судебное заседание отложили на середину июня. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении курганского перевозчика возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В деле фигурировала сумма более 23 млн. Следственные органы пытались добиться для Чирухина домашнего ареста, но им было отказано.