15 мая 2024

В ЯНАО силовики задержали машину с тоннами браконьерского улова

Под Лабытнанги силовики изъяли из грузовика 4,5 тонны тонны муксуна и нельмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Браконьерский улов оценивается в 24 миллиона рублей (архивное фото)
Браконьерский улов оценивается в 24 миллиона рублей (архивное фото) Фото:

Под Лабытнанги (ЯНАО) сотрудники Федеральной службы безопасности задержали грузовик "Урал", перевозивший почти пять тонн муксуна, нельмы и чира. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району.

"У лица изъято 5823 экземпляра биоресурсов", - приводит комментарий силовиков информагентство "Новый день". Ущерб от незаконного вылова оценивается в более чем 24 миллиона рублей.

По факту нарушения правил и требований рыболовства возбуждено административное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов.

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Под Лабытнанги (ЯНАО) сотрудники Федеральной службы безопасности задержали грузовик "Урал", перевозивший почти пять тонн муксуна, нельмы и чира. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району. "У лица изъято 5823 экземпляра биоресурсов", - приводит комментарий силовиков информагентство "Новый день". Ущерб от незаконного вылова оценивается в более чем 24 миллиона рублей. По факту нарушения правил и требований рыболовства возбуждено административное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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