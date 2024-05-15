Браконьерский улов оценивается в 24 миллиона рублей (архивное фото)
Под Лабытнанги (ЯНАО) сотрудники Федеральной службы безопасности задержали грузовик "Урал", перевозивший почти пять тонн муксуна, нельмы и чира. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району.
"У лица изъято 5823 экземпляра биоресурсов", - приводит комментарий силовиков информагентство "Новый день". Ущерб от незаконного вылова оценивается в более чем 24 миллиона рублей.
По факту нарушения правил и требований рыболовства возбуждено административное дело. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!