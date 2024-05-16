Экс-владельцы ЧЭМК и «Арианта» вместе обжаловали национализацию холдинга

Семьи Аристовых и Антиповых вместе продолжают борьбу за активы «Арианта» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству

Семьи олигархов Александра Аристова и Юрия Антипова совместно обжаловали решение Арбитражного суда Челябинской области о национализации ГК «Ариант» по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщили 16 мая в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде

«Апелляционные жалобы ООО „Центр пищевой индустрии-Ариант“, ООО „Кубань-Вино“, ООО „Агрофирма Ариант“, ООО Агрофирма „Южная“, Кретова А.В., Кретова В.Р., Кретовой Е.А., Аристова А.М., ООО „Группа компаний Ариант“, АО „Компания Эталон“, Антипова Ю.В., Антиповой Л.А., Антипова М.Ю. на решение Арбитражного суда Челябинской области от 5 апреля приняты к производству суда. Рассмотрение их назначено на 31 мая», — пояснили в пресс-службе суда.

Речь идет о признании недействительным (ничтожным) соглашения от 19.10.2022; взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд рублей; изъятии в пользу Российской Федерации в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций».

До 2021 года у группы компаний «Ариант» и предприятий, входящих в холдинг ЧЭМК, был совместным. После раздела бизнеса семье Антиповых достались активы, связанные с металлургией. Семьи Аристовых и Антиповых получили предприятия, которые связаны с выпуском мясных продуктов и напитков. 26 февраля арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование Генпрокуратуры об изъятии акций ЧЭМК в пользу государства. В надзорном ведомстве считают, что приватизация комбината в начале девяностых годов была незаконной.

Позже в арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство Генпрокуратуры РФ о национализации «Арианта». Суд это ходатайство удовлетворил, и акции предприятий перешли государству. Суд также постановил взыскать солидарно с семей Антиповых, Аристовых и Кретовых 105 млрд рублей. Юристы семей бизнесменов судебные решения не комментируют.