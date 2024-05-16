Силовики задержали челябинца, расстрелявшего юношу на стадионе в Миассе

Предполагаемый участник стрельбы на стадионе в Миассе, жертвой которого стал 23-летний парень, задержан. Об этом сообщили 16 мая URA.RU в управлении СКР по Челябинской области.
«По данным следствия, вечером 14 мая на стадионе Миасса между двумя компаниями местных жителей произошел конфликт. В ходе него обвиняемый произвел выстрел из ружья в юношу, после чего скрылся. Во взаимодействии следователя СКР России, оперативников региональных управлений МВД и ФСБ преступление раскрыто, лицо, совершившее преступление, задержано», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«На розыск подозреваемого был ориентирован личный состав ОМВД по Миассу, содействие коллегам из территориального подразделения оказывали оперуполномоченные уголовного розыска областного главка. Был установлен круг лиц, располагающих информацией о произошедшем, каждый из которых был детально опрошен. Также прорабатывались все возможные маршруты передвижения злоумышленника — в итоге 27-летнего парня задержали», — поделились подробностями поисков в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Предполагаемому преступнику предъявлено обвинение в убийстве человека. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие настаивает на его аресте.
Конфликт, закончившийся стрельбой, произошел вечер 14 мая на стадионе «Южный». Один из участников конфликта выстрелил в своего оппонента из карабина «Сайга», после чего скрылся. Пострадавший скончался на месте. Известно, что погибший ранее был судим. Позже появилась информация, что брат убитого покончил с собой.
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