Силовики задержали челябинца, расстрелявшего юношу на стадионе в Миассе

Следствие настаивает на аресте задержанного (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Смертельная перестрелка в Миассе

Предполагаемый участник стрельбы на стадионе в Миассе, жертвой которого стал 23-летний парень, задержан. Об этом сообщили 16 мая URA.RU в управлении СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, вечером 14 мая на стадионе Миасса между двумя компаниями местных жителей произошел конфликт. В ходе него обвиняемый произвел выстрел из ружья в юношу, после чего скрылся. Во взаимодействии следователя СКР России, оперативников региональных управлений МВД и ФСБ преступление раскрыто, лицо, совершившее преступление, задержано», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«На розыск подозреваемого был ориентирован личный состав ОМВД по Миассу, содействие коллегам из территориального подразделения оказывали оперуполномоченные уголовного розыска областного главка. Был установлен круг лиц, располагающих информацией о произошедшем, каждый из которых был детально опрошен. Также прорабатывались все возможные маршруты передвижения злоумышленника — в итоге 27-летнего парня задержали», — поделились подробностями поисков в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Предполагаемому преступнику предъявлено обвинение в убийстве человека. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие настаивает на его аресте.

Конфликт, закончившийся стрельбой, произошел вечер 14 мая на стадионе «Южный». Один из участников конфликта выстрелил в своего оппонента из карабина «Сайга», после чего скрылся. Пострадавший скончался на месте. Известно, что погибший ранее был судим. Позже появилась информация, что брат убитого покончил с собой.