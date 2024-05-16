Зеленский провел важное заседание в Харькове, куда прорываются ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки в Харькове. В ходе него он обсудил ситуацию на фронте, особенно в Харьковской области. Именно туда сейчас прорываются российские военные.
"Ставка. Сегодня – в Харькове. <...> Заслушал развернутые доклады. <...> Также детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам", — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, ситуация на фронте "контролируемая".
Российские военные уже прорываются на харьковском направлении. В ближайшее время ВС РФ уже смогут атаковать вторую линию обороны, расположенную в двух километрах от самого города, уточнял военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в разговоре с журналистом URA.RU. До этого генштаб ВСУ признавал факт отступления в Харьковской области.
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