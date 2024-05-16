В Тюмени родители учеников школы № 94 устроили скандал из-за невозможности записать детей в летний лагерь. По их словам, форма, где можно оставить заявку, закрылась уже через десять минут. Свое негодование они выразили на странице школы в соцсети «ВКонтакте».
«Я буду жаловаться. Ждали и ходили к директору. Рука на кнопке и ничего, безуспешно», — пишет тюменка под ником Darija Tyumen.
«Зачем устраивать соревнования на скорость, кто быстрее напечатает данные?! Создайте равные условия для всех желающих родителей!» — такой комментарий под постом о закрытии формы принятия написала мама одного из учеников Ирина Завьялова.
Агентство направило запрос в департамент образования города Тюмени. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что проблема с лагерями в Тюменской области коснулась и загородные учреждения. Путевки во многие из них начали бронировать еще зимой, часть из них была направлена детям из соседних регионов.
Форма для записи в лагерь закрылась через 10 минут
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В Тюмени родители учеников школы № 94 устроили скандал из-за невозможности записать детей в летний лагерь. По их словам, форма, где можно оставить заявку, закрылась уже через десять минут. Свое негодование они выразили на странице школы в соцсети «ВКонтакте». «Я буду жаловаться. Ждали и ходили к директору. Рука на кнопке и ничего, безуспешно», — пишет тюменка под ником Darija Tyumen. «Зачем устраивать соревнования на скорость, кто быстрее напечатает данные?! Создайте равные условия для всех желающих родителей!» — такой комментарий под постом о закрытии формы принятия написала мама одного из учеников Ирина Завьялова. Агентство направило запрос в департамент образования города Тюмени. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что проблема с лагерями в Тюменской области коснулась и загородные учреждения. Путевки во многие из них начали бронировать еще зимой, часть из них была направлена детям из соседних регионов.