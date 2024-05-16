Места в школьных лагерях закончились стремительно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени родители учеников школы № 94 устроили скандал из-за невозможности записать детей в летний лагерь. По их словам, форма, где можно оставить заявку, закрылась уже через десять минут. Свое негодование они выразили на странице школы в соцсети «ВКонтакте».

«Я буду жаловаться. Ждали и ходили к директору. Рука на кнопке и ничего, безуспешно», — пишет тюменка под ником Darija Tyumen.

«Зачем устраивать соревнования на скорость, кто быстрее напечатает данные?! Создайте равные условия для всех желающих родителей!» — такой комментарий под постом о закрытии формы принятия написала мама одного из учеников Ирина Завьялова.

Агентство направило запрос в департамент образования города Тюмени. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что проблема с лагерями в Тюменской области коснулась и загородные учреждения. Путевки во многие из них начали бронировать еще зимой, часть из них была направлена детям из соседних регионов.

Форма для записи в лагерь закрылась через 10 минут Скрин Фото: