Школьники из ХМАО отдохнут в детских лагерях Тюменской и Свердловской областей

03 апреля 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

Мэрия Нижневартовска потратит почти 18 миллионов рублей на путевки в детские лагеря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьники из Нижневартовска (ХМАО) летом отправятся в детские лагеря Тюменской и Свердловской областей. Мэрия города готова закупить путевки для 360 человек, где каждая будет стоить примерно 50 тысяч рублей. Такая информация опубликована на сайте госзакупок. «Оказание услуг по организации в каникулярный период 2024 года отдыха и оздоровления 180 детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительном учреждении с круглосуточным пребыванием детей, расположенном на юге Тюменской области (Ишимский район). Общая стоимость 9 миллионов 336 тысяч 600 рублей. <…> Отдыха и оздоровления 180 … в оздоровительном учреждении … расположенном в Свердловской области. Общая стоимость 8 миллионов 600 тысяч 363 рубля», — написано в карточках. Общая стоимость 360 путевок составит почти 18 миллионов, а цена одной — почти 50 тысяч. Отдых пройдет в 4 смены с мая по август. Дети отправятся в лагерь на 3 недели, там будет организовано пятиразовое питание. В прошлом году мэрия Нижневартовска потратила 21,5 миллионов рублей на лагеря только в Тюменской области. В среднем каждая путевка обошлась в примерно 60 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьники из Нижневартовска (ХМАО) летом отправятся в детские лагеря Тюменской и Свердловской областей. Мэрия города готова закупить путевки для 360 человек, где каждая будет стоить примерно 50 тысяч рублей. Такая информация опубликована на сайте госзакупок. «Оказание услуг по организации в каникулярный период 2024 года отдыха и оздоровления 180 детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительном учреждении с круглосуточным пребыванием детей, расположенном на юге Тюменской области (Ишимский район). Общая стоимость 9 миллионов 336 тысяч 600 рублей. <…> Отдыха и оздоровления 180 … в оздоровительном учреждении … расположенном в Свердловской области. Общая стоимость 8 миллионов 600 тысяч 363 рубля», — написано в карточках. Общая стоимость 360 путевок составит почти 18 миллионов, а цена одной — почти 50 тысяч. Отдых пройдет в 4 смены с мая по август. Дети отправятся в лагерь на 3 недели, там будет организовано пятиразовое питание. В прошлом году мэрия Нижневартовска потратила 21,5 миллионов рублей на лагеря только в Тюменской области. В среднем каждая путевка обошлась в примерно 60 тысяч рублей.