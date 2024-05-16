Что говорят в мэрии Кургана о причинах отставки заммэра Медведева

В администрации Кургана обсуждают причины отставки замглавы Медведева

16 мая 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

В Кургане обсуждают, что Медведев может перейти на работу в правительство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Кургана обсуждают причины отставки заместителя главы города, директора департамента ЖКХ Романа Медведева. Среди возможных причин, по информации источников URA.RU, — формирование новой команды врип мэра Антоном Науменко и незавершенные проекты департамента. Также инсайдерами отмечается, что он, по разговорам в мэрии, может перейти на работу в правительство региона. «Причин может быть несколько. Одна из них — новый руководитель администрации Кургана Антон Науменко начал формировать свою команду. Он подбирает тех, с кем ему комфортно работать. С другой стороны, к работе департамента, говорят, были некоторые вопросы. В частности, есть версия, что Медведев отчитывался за проекты как за выполненные, но они не были до конца завершены», — говорят инсайдеры. По информации политических источников агентства, после своего назначения исполняющий полномочия главы города Науменко сразу же начал знакомиться с работой своих заместителей и присматриваться к ним. Он собирал информацию о них, а некоторые из его подчиненных сами приходили к нему и высказывали свое мнение о коллегах и руководстве. По версии других источников, Медведев сам принял решение уйти, потому что устал от должности и постоянной занятости без отдыха. Кроме того, осведомленные инсайдеры из мэрии не исключают, что Медведеву предложили пост в другом ведомстве. «Может быть перейдет на работу даже в правительство. Ведь много вакансий, в том числе на руководящих должностях. Роман Олегович [Медведев] последнее время очень часто бывал в здании правительства», — говорят чиновники.



Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Медведев покинул администрацию по собственному желанию 16 мая. Отмечалось, что увольнение связано с переходом на новое место работы. Медведев пришел в администрацию города в 2021 году, в течение трех лет он руководил департаментом ЖКХ. Также с 31 января являлся заместителем главы города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации Кургана обсуждают причины отставки заместителя главы города, директора департамента ЖКХ Романа Медведева. Среди возможных причин, по информации источников URA.RU, — формирование новой команды врип мэра Антоном Науменко и незавершенные проекты департамента. Также инсайдерами отмечается, что он, по разговорам в мэрии, может перейти на работу в правительство региона. «Причин может быть несколько. Одна из них — новый руководитель администрации Кургана Антон Науменко начал формировать свою команду. Он подбирает тех, с кем ему комфортно работать. С другой стороны, к работе департамента, говорят, были некоторые вопросы. В частности, есть версия, что Медведев отчитывался за проекты как за выполненные, но они не были до конца завершены», — говорят инсайдеры. По информации политических источников агентства, после своего назначения исполняющий полномочия главы города Науменко сразу же начал знакомиться с работой своих заместителей и присматриваться к ним. Он собирал информацию о них, а некоторые из его подчиненных сами приходили к нему и высказывали свое мнение о коллегах и руководстве. По версии других источников, Медведев сам принял решение уйти, потому что устал от должности и постоянной занятости без отдыха. Кроме того, осведомленные инсайдеры из мэрии не исключают, что Медведеву предложили пост в другом ведомстве. «Может быть перейдет на работу даже в правительство. Ведь много вакансий, в том числе на руководящих должностях. Роман Олегович [Медведев] последнее время очень часто бывал в здании правительства», — говорят чиновники. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Медведев покинул администрацию по собственному желанию 16 мая. Отмечалось, что увольнение связано с переходом на новое место работы. Медведев пришел в администрацию города в 2021 году, в течение трех лет он руководил департаментом ЖКХ. Также с 31 января являлся заместителем главы города.