Плакаты с Инстасамкой вынудили жителей Новосибирска обратиться в мэрию

Общественная организация «Союз отцов и семей Новосибирской области» совместно с жителями Новосибирска обратились к главе города с просьбой убрать рекламные плакаты образовательной платформы, на которых изображена рэп-певица Instasamka (Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области). Обращение размещено на официальном портале общественной организации в социальной сети «ВКонтакте».
«Одна из ярких представителей развратной поп-культуры, мадам Инстасамка (сам псевдоним уже говорит о многом и просто оскорбителен по отношению к нашим девушкам и женщинам) то появляется в рекламе на социальной платформе, для школьников и родителей „Сферум“, которая к слову сказать, взяли и проигнорировали праздник Победы 9 мая. То поп девица появляется на билбордах, в городах. Новосибирск, к сожалению, не стал исключением. Может новый мэр Максим Кудрявцев обратит внимание и наведет порядок», — указано в сообщении.
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Общественная организация «Союз отцов и семей Новосибирской области» совместно с жителями Новосибирска обратились к главе города с просьбой убрать рекламные плакаты образовательной платформы, на которых изображена рэп-певица Instasamka (Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области). Обращение размещено на официальном портале общественной организации в социальной сети «ВКонтакте». «Одна из ярких представителей развратной поп-культуры, мадам Инстасамка (сам псевдоним уже говорит о многом и просто оскорбителен по отношению к нашим девушкам и женщинам) то появляется в рекламе на социальной платформе, для школьников и родителей „Сферум“, которая к слову сказать, взяли и проигнорировали праздник Победы 9 мая. То поп девица появляется на билбордах, в городах. Новосибирск, к сожалению, не стал исключением. Может новый мэр Максим Кудрявцев обратит внимание и наведет порядок», — указано в сообщении. В обращении указано, что само изображение певицы может являться пропагандой запрещенных веществ и неприемлемого поведения. Ранее URA.RU писало, что большой гастрольный тур исполнительницы по городам России был отменен, а счета артистки могут заблокировать из-за неуплаты налогов.