Инстасамка изменила причину отмены концерта в Перми

Инстасамка официально отменила концерт в Перми по независящим от нее причинам
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Хобби. Увлечения., концерт, микрофон, вокал, выступление, поэзия, поэтическое выступление
Шоу отменили по независящим от артистов причинам Фото:

Популярная певица Instasamka (Дарья Зотеева из Тобольска) официально отменила выступление в Перми. В объявлении указано, что концерт не состоится по независящим от артистов причинам. Ранее Instasamka заявляла, что отменяет российский тур по собственной инициативе.

«Пермь, по независящим от артистов, организаторов и концертной площадки причинам, концерт отменяется. Возврат билетов производится у билетного оператора, на платформе которого осуществлялась покупка», — говорится на странице шоу в соцсети «ВКонтакте».

Об отмене российского тура певица сообщила 1 марта, но в Перми шоу официально стояло в афише на 29 марта. 2 марта Instasamka заявила, что «никаких ограничений по выступлениям и исполнению из-за содержания музыки нет». По ее словам, выступления она отменила, так как «недовольна форматом» сольных концертов.

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Популярная певица Instasamka (Дарья Зотеева из Тобольска) официально отменила выступление в Перми. В объявлении указано, что концерт не состоится по независящим от артистов причинам. Ранее Instasamka заявляла, что отменяет российский тур по собственной инициативе. «Пермь, по независящим от артистов, организаторов и концертной площадки причинам, концерт отменяется. Возврат билетов производится у билетного оператора, на платформе которого осуществлялась покупка», — говорится на странице шоу в соцсети «ВКонтакте». Об отмене российского тура певица сообщила 1 марта, но в Перми шоу официально стояло в афише на 29 марта. 2 марта Instasamka заявила, что «никаких ограничений по выступлениям и исполнению из-за содержания музыки нет». По ее словам, выступления она отменила, так как «недовольна форматом» сольных концертов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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