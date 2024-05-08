Инстасамка рискует остаться без денег

Mash: счета Инстасамки хотят заблокировать из-за неуплаты налогов
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По данным telegram-канала Mash, певица Инстасамка задолжала налоговой 52 тысячи рублей Фото:

Банковские счета блогера и рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) могут заблокировать из-за долга ФНС в размере 52 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Счета Инстасамки могут полностью заблокировать из-за неуплаты налогов. Долг — 52 тысячи рублей. Это уже второй прокол Дарьи Зотеевой — в ФНС за ее отчислениями государству пристально следят. Впервые инстадиву застукали с долгом в 690к рублей перед налоговой ровно год назад. Счета заблокировали, певицу поместили в черный список инфоцыган. А сама она быстренько собрала вещи и умотала в Дубай. Деньги, правда, в ФНС все-таки перевела», — сообщает telegram-канал Mash.

Там добавили, что сейчас исполнительница живет и работает в ОАЭ. В пресс-службу ФНС России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что певица Инстасамка отменила все концерты в России, запланированные на 2023 год. Позже исполнительница заявила, что недовольна форматом своих сольных шоу и к началу 2025 году готовит для зрителей новую программу.

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Банковские счета блогера и рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) могут заблокировать из-за долга ФНС в размере 52 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Счета Инстасамки могут полностью заблокировать из-за неуплаты налогов. Долг — 52 тысячи рублей. Это уже второй прокол Дарьи Зотеевой — в ФНС за ее отчислениями государству пристально следят. Впервые инстадиву застукали с долгом в 690к рублей перед налоговой ровно год назад. Счета заблокировали, певицу поместили в черный список инфоцыган. А сама она быстренько собрала вещи и умотала в Дубай. Деньги, правда, в ФНС все-таки перевела», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что сейчас исполнительница живет и работает в ОАЭ. В пресс-службу ФНС России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что певица Инстасамка отменила все концерты в России, запланированные на 2023 год. Позже исполнительница заявила, что недовольна форматом своих сольных шоу и к началу 2025 году готовит для зрителей новую программу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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