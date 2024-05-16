16 мая 2024

В России придумали систему, которая позволит платить меньше за некачественные услуги ЖКХ

В РФ хотят ввести автоматический перерасчет за некачественные услуги ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Автоматический перерасчет по ЖКХ приведет к росту качества услуг Фото:

В России предложили делать автоматический перерасчет платежей при оказании некачественных услуг ЖКХ. С таким заявление обратилась в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ юрист КонфОП Диана Сорк.

«Дополнить „Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах“ пунктом, предполагающим автоматический перерасчет платежей при оказании услуг ЖКХ ненадлежащего качества», — передают слова Сорк «Известия». По мнению директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, это изменение приведет к тому, что качество оказываемых услуг возрастет.

В правительственном постановлении сейчас закреплено право потребителей «требовать в случаях и порядке, которые установлены правилами, изменения размера платы за коммунальные услуги», если их качество является ненадлежащим. Как сообщила Сорк, при этом в документе не указано, кто именно ответственен за перерасчет платежей.

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму предложение о введение нового стандарта, ограничивающего максимальную долю расходов на услуги ЖКХ в доходах граждан. По предложению законодателей, для одиноких пенсионеров и семей с многими детьми эта доля не должна превышать 10%, в то время как для остальных категорий граждан предлагается установить лимит в 15%. Кроме того, с 1 июля некоторые россияне смогут без комиссии оплачивать ЖКХ и пени за просроченные платежи. Соответствующее распоряжение подготовлено, принято и подписано по указанию президента РФ Владимира Путина.

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В России предложили делать автоматический перерасчет платежей при оказании некачественных услуг ЖКХ. С таким заявление обратилась в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ юрист КонфОП Диана Сорк. «Дополнить „Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах“ пунктом, предполагающим автоматический перерасчет платежей при оказании услуг ЖКХ ненадлежащего качества», — передают слова Сорк «Известия». По мнению директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, это изменение приведет к тому, что качество оказываемых услуг возрастет. В правительственном постановлении сейчас закреплено право потребителей «требовать в случаях и порядке, которые установлены правилами, изменения размера платы за коммунальные услуги», если их качество является ненадлежащим. Как сообщила Сорк, при этом в документе не указано, кто именно ответственен за перерасчет платежей. Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму предложение о введение нового стандарта, ограничивающего максимальную долю расходов на услуги ЖКХ в доходах граждан. По предложению законодателей, для одиноких пенсионеров и семей с многими детьми эта доля не должна превышать 10%, в то время как для остальных категорий граждан предлагается установить лимит в 15%. Кроме того, с 1 июля некоторые россияне смогут без комиссии оплачивать ЖКХ и пени за просроченные платежи. Соответствующее распоряжение подготовлено, принято и подписано по указанию президента РФ Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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