Мэр Екатеринбурга отреагировал на национализацию «Смака»

Алексей Орлов надеется, что национализация «Смака» не ударит по Екатеринбургу

У Алексея Орлова приятельские отношения с гендиректором завода Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов надеется, что завод «Смак» — важнейший для обеспечения продовольственной безопасности города хлебокомбинат — будет работать в обычном режиме после национализации материнской структуры, холдинга «Макфа». При этом, по словам Орлова, с гендиректором «Смака» Владиленом Фуфаровым он эту тему пока не обсуждал.

«Предприятие работает. Решения [о национализации] приняты, через все судебные инстанции устояли. Сейчас, насколько я знаю, уже началась передача имущества в управление государством. Надеюсь, что это никак не отразится на ритмичной работе предприятия. Потому что это один из основных поставщиков хлебобулочных изделий», — сказал Орлов URA.RU.

28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфы». В тот же день их арестовали. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес, связанный с «Макфой», имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива, включая «Смак», перешли в собственность государства.