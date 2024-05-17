Дети в Севастополе не могут попасть в школы и сады из-за атак ВСУ

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Михаил Развожаев сообщил, что из-за обстрелов отменили занятий в школах и садах Севастополя
Михаил Развожаев сообщил, что из-за обстрелов отменили занятий в школах и садах Севастополя Фото:

Дети в Севастополе не могут посещать учебные заведения из-за атак со стороны ВСУ. В связи с этим губернатор города Михаил Развожаев принял решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах.

"Принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах", — заявил Развожаев в своем telegram-канале. Он также уточнил, что для детей, которых уже успели привезти в детские сады, воспитатели продолжат работу до тех пор, пока родители не заберут своих малышей.

Ранее Развожаев сообщил, что в городе произошло частичное отключение электричества после сбитых беспилотников ВСУ. По его словам, обломки сбитых дронов упали на подстанцию в Севастополе, передает RT. 

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Дети в Севастополе не могут посещать учебные заведения из-за атак со стороны ВСУ. В связи с этим губернатор города Михаил Развожаев принял решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах. "Принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах", — заявил Развожаев в своем telegram-канале. Он также уточнил, что для детей, которых уже успели привезти в детские сады, воспитатели продолжат работу до тех пор, пока родители не заберут своих малышей. Ранее Развожаев сообщил, что в городе произошло частичное отключение электричества после сбитых беспилотников ВСУ. По его словам, обломки сбитых дронов упали на подстанцию в Севастополе, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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