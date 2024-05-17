Дети в Севастополе не могут попасть в школы и сады из-за атак ВСУ

Дети в Севастополе не могут посещать учебные заведения из-за атак со стороны ВСУ. В связи с этим губернатор города Михаил Развожаев принял решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах.
"Принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах", — заявил Развожаев в своем telegram-канале. Он также уточнил, что для детей, которых уже успели привезти в детские сады, воспитатели продолжат работу до тех пор, пока родители не заберут своих малышей.
Ранее Развожаев сообщил, что в городе произошло частичное отключение электричества после сбитых беспилотников ВСУ. По его словам, обломки сбитых дронов упали на подстанцию в Севастополе, передает RT.
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