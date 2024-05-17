РИАН: украинские военные массово сдались в плен ВС РФ под Харьковом

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ВСУ сдавались в плен ВС РФ, когда те штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области
ВСУ сдавались в плен ВС РФ, когда те штурмовали поселок Стрелечье в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе штурма поселка Стрелечье в Харьковской области ВСУ быстро отступали и сдавались в плен ВС РФ. Об этом сообщили мотострелки группировки «Север».

«В одном гаражном обществе мы нашли пленных. Сдались быстро. Мы сказали: „Есть кто здесь? Гранату кинем“. Они сказали: „Сдаемся“, вышли – и мы их связали и передали дальше», — заявил мотострелок с позывным «Длинный» РИА Новости. По его словам, ВС РФ при зачистке населенного пункта оказывали помощь мирным жителям и эвакуировали их в безопасное место.

Перед началом штурма населенного пункта были вскрыты все огневые точки противника и проведено разминирование. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Балашов».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Под контроль российских военных перешли: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье.

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В ходе штурма поселка Стрелечье в Харьковской области ВСУ быстро отступали и сдавались в плен ВС РФ. Об этом сообщили мотострелки группировки «Север». «В одном гаражном обществе мы нашли пленных. Сдались быстро. Мы сказали: „Есть кто здесь? Гранату кинем“. Они сказали: „Сдаемся“, вышли – и мы их связали и передали дальше», — заявил мотострелок с позывным «Длинный» РИА Новости. По его словам, ВС РФ при зачистке населенного пункта оказывали помощь мирным жителям и эвакуировали их в безопасное место. Перед началом штурма населенного пункта были вскрыты все огневые точки противника и проведено разминирование. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Балашов». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Под контроль российских военных перешли: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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