В ходе штурма поселка Стрелечье в Харьковской области ВСУ быстро отступали и сдавались в плен ВС РФ. Об этом сообщили мотострелки группировки «Север».
«В одном гаражном обществе мы нашли пленных. Сдались быстро. Мы сказали: „Есть кто здесь? Гранату кинем“. Они сказали: „Сдаемся“, вышли – и мы их связали и передали дальше», — заявил мотострелок с позывным «Длинный» РИА Новости. По его словам, ВС РФ при зачистке населенного пункта оказывали помощь мирным жителям и эвакуировали их в безопасное место.
Перед началом штурма населенного пункта были вскрыты все огневые точки противника и проведено разминирование. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Балашов».
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Под контроль российских военных перешли: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье.
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