Войска «Север» освободили пять населенных пунктов

Группировка «Север» наступает в Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы группировки ВС России «Север» освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«„Север“ в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили Кисловку в Харьковской области. Также российская армия освободила Очеретино в ДНР.
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