Войска «Север» освободили пять населенных пунктов

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, зенитка, ЗУ-23, сбойка
Группировка «Север» наступает в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы группировки ВС России «Север» освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«„Север“ в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили Кисловку в Харьковской области. Также российская армия освободила Очеретино в ДНР.

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Бойцы группировки ВС России «Север» освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «„Север“ в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили Кисловку в Харьковской области. Также российская армия освободила Очеретино в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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