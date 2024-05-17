Путин рассказал о сотрудничестве Калужской области с Китаем

Путин: Калужская область будет развивать сотрудничество с Китаем в автосфере
© Служба новостей «URA.RU»
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ВладимирПутин сообщил, что регионы РФ уже имеют конкретные планы по развитию
ВладимирПутин сообщил, что регионы РФ уже имеют конкретные планы по развитию Фото:

Калужская область планирует активное сотрудничество с Китаем в области автомобилестроения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильное сфере, создании целого кластера производств строительных материалов», — заявил Путин в ходе выступления на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Он отметил, что регионы России уже имеют конкретные планы и инициативы по взаимодействию с китайскими партнерами.

Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка российского президента является первой после инаугурации, которая прошла 7 мая. На второй день поездки Путин прибыл в город Харбин.

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Калужская область планирует активное сотрудничество с Китаем в области автомобилестроения. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильное сфере, создании целого кластера производств строительных материалов», — заявил Путин в ходе выступления на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Он отметил, что регионы России уже имеют конкретные планы и инициативы по взаимодействию с китайскими партнерами. Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка российского президента является первой после инаугурации, которая прошла 7 мая. На второй день поездки Путин прибыл в город Харбин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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