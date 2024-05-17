Глава «Ростеха» объяснил, почему Белоусов стал главой Минобороны

Андрей Белоусов стал новым министром обороны РФ, так как он способен рассматривать оборонную промышленность не только как источник вооружения, но и как важную экономическую сферу. Так гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал назначение Белоусова на пост главы Минобороны.
«Сегодня нужен человек, который рассматривал бы оборонную промышленность не просто как источник получения вооружения, а в том числе как достаточно большую сферу экономики», — заявил Чемезов в беседе с РБК. По его словам, это будет способствовать увеличению производства гражданской продукции.
Чемезов отметил, что до начала спецоперации доля гражданской продукции в выручке «Ростеха» составляла почти 44,5%. Она сократилась до 35% из-за увеличения гособоронзаказов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Андрей Белоусов стал новым министром обороны РФ потому, что военные расходы растут. По его словам, в 2024 году расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%.
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