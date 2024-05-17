Зеленский оценил предложение о перемирии с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения по поводу перемирия с Россией на время Олимпиады в Париже. Он назвал его неживой историей.
«Есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Так что я не знаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история», — заявил Зеленский во время общения с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предлагал остановить все вооруженные конфликты в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже. Он упомянул, что это предложение касается и боевых действий на Украине.
В январе 2023 года президент России Владимир Путин уже предлагал рождественское перемирие, однако предложение было отклонено Киевом. Путин подчеркивал, что Россия не отказывается от переговоров и готова к ним, в то время как президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел запрет на переговоры с Россией.
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