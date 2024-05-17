Зеленский оценил предложение о перемирии с Россией

Зеленский назвал Олимпийское перемирие с РФ неживой историей
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Владимир Зеленский не согласен на "Олимпийское перемирие" с РФ
Владимир Зеленский не согласен на "Олимпийское перемирие" с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения по поводу перемирия с Россией на время Олимпиады в Париже. Он назвал его неживой историей.

«Есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Так что я не знаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история», — заявил Зеленский во время общения с журналистами, передает «Интерфакс-Украина». 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предлагал остановить все вооруженные конфликты в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже. Он упомянул, что это предложение касается и боевых действий на Украине.

В январе 2023 года президент России Владимир Путин уже предлагал рождественское перемирие, однако предложение было отклонено Киевом. Путин подчеркивал, что Россия не отказывается от переговоров и готова к ним, в то время как президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел запрет на переговоры с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения по поводу перемирия с Россией на время Олимпиады в Париже. Он назвал его неживой историей. «Есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Так что я не знаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история», — заявил Зеленский во время общения с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».  Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предлагал остановить все вооруженные конфликты в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже. Он упомянул, что это предложение касается и боевых действий на Украине. В январе 2023 года президент России Владимир Путин уже предлагал рождественское перемирие, однако предложение было отклонено Киевом. Путин подчеркивал, что Россия не отказывается от переговоров и готова к ним, в то время как президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел запрет на переговоры с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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