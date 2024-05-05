La Tribune: Макрон и Си Цзиньпин обсудят «олимпийское перемирие» на Украине

05 мая 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпинем «олимпийское перемирие», пишет La Tribune Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с главой КНР Си Цзиньпинем перемирие между Россией и Украиной в период проведения Летних Олимпийских игр во Франции. Макрон надеется, что лидер Китая сможет убедить Россию поддержать данную инициативу. Об этом сообщает La Tribune. «Французский президент Эммануэль Макрон намерен обсудить с китайским председателем Си Цзиньпинем достижение „олимпийского перемирия“ на всех театрах военных действий», — передают авторы французской газеты. Сам Макрон отмечал, что нужно проработать эту инициативу «на всех уровнях». Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. Впервые идею о перемирии на время проведения Олимпиады Макрон предложил месяц назад. В Кремле подчеркнули, что Франция не выдвигала соответствующих предложений в адрес РФ на официальном уровне. Французский президент также намерен убедить Си Цзиньпина, чтобы тот смог надавить на Россию в контексте спецоперации на Украине. Он также говорил о необходимости продолжения диалога с Москвой, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с главой КНР Си Цзиньпинем перемирие между Россией и Украиной в период проведения Летних Олимпийских игр во Франции. Макрон надеется, что лидер Китая сможет убедить Россию поддержать данную инициативу. Об этом сообщает La Tribune. «Французский президент Эммануэль Макрон намерен обсудить с китайским председателем Си Цзиньпинем достижение „олимпийского перемирия“ на всех театрах военных действий», — передают авторы французской газеты. Сам Макрон отмечал, что нужно проработать эту инициативу «на всех уровнях». Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. Впервые идею о перемирии на время проведения Олимпиады Макрон предложил месяц назад. В Кремле подчеркнули, что Франция не выдвигала соответствующих предложений в адрес РФ на официальном уровне. Французский президент также намерен убедить Си Цзиньпина, чтобы тот смог надавить на Россию в контексте спецоперации на Украине. Он также говорил о необходимости продолжения диалога с Москвой, передает RT.