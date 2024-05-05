La Tribune: Макрон и Си Цзиньпин обсудят «олимпийское перемирие» на Украине

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэль Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпинем «олимпийское перемирие», пишет La Tribune Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с главой КНР Си Цзиньпинем перемирие между Россией и Украиной в период проведения Летних Олимпийских игр во Франции. Макрон надеется, что лидер Китая сможет убедить Россию поддержать данную инициативу. Об этом сообщает La Tribune.

«Французский президент Эммануэль Макрон намерен обсудить с китайским председателем Си Цзиньпинем достижение „олимпийского перемирия“ на всех театрах военных действий», — передают авторы французской газеты. Сам Макрон отмечал, что нужно проработать эту инициативу «на всех уровнях».

Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. Впервые идею о перемирии на время проведения Олимпиады Макрон предложил месяц назад. В Кремле подчеркнули, что Франция не выдвигала соответствующих предложений в адрес РФ на официальном уровне. Французский президент также намерен убедить Си Цзиньпина, чтобы тот смог надавить на Россию в контексте спецоперации на Украине. Он также говорил о необходимости продолжения диалога с Москвой, передает RT.

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с главой КНР Си Цзиньпинем перемирие между Россией и Украиной в период проведения Летних Олимпийских игр во Франции. Макрон надеется, что лидер Китая сможет убедить Россию поддержать данную инициативу. Об этом сообщает La Tribune. «Французский президент Эммануэль Макрон намерен обсудить с китайским председателем Си Цзиньпинем достижение „олимпийского перемирия“ на всех театрах военных действий», — передают авторы французской газеты. Сам Макрон отмечал, что нужно проработать эту инициативу «на всех уровнях». Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. Впервые идею о перемирии на время проведения Олимпиады Макрон предложил месяц назад. В Кремле подчеркнули, что Франция не выдвигала соответствующих предложений в адрес РФ на официальном уровне. Французский президент также намерен убедить Си Цзиньпина, чтобы тот смог надавить на Россию в контексте спецоперации на Украине. Он также говорил о необходимости продолжения диалога с Москвой, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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