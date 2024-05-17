Водитель грузовика из Сургута дал взятку курганскому госинспектору

Житель Сургута дал взятку инспектору территориального отдела госавтонадзора из Курганской области, чтобы получить новое свидетельство на перевозку опасных грузов. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области, представители которого завершили расследование по данному делу.
«В январе 2020 года обвиняемый передал взятку государственному инспектору территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области. Установлено, что взятка давалась водителем с целью оказания ему инспектором незаконного содействия в получении нового разрешающего свидетельства без прохождения необходимой подготовки и сдачи обязательного экзамена», — указано в сообщении.
Мужчину обвинили в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Обвинительное заключение направлено в суд. Расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ТОГАДН, который получил взятку, продолжается. Ранее сообщалось, что двух бывших госинспекторов обвиняют в 16 эпизодах получения взятки группой должностных лиц при выдаче свидетельств водителям.
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