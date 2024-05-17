Участника перестрелки в Миассе, обвиняемого в убийстве, отправили в СИЗО

17 мая 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Обвиняемый в убийстве проведет в СИЗО минимум два месяца Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Смертельная перестрелка в Миассе Жителя Миасса (Челябинская область), обвиняемого в убийстве во время перестрелки у стадиона «Южный», 17 мая отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, там он проведет минимум два месяца. «Прокуратура Миасса поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Миасским горсудом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По данным источника URA.RU в судебной системе, во время заседания обвиняемый пояснил, что скрываться от следствия не планировал. Он не предполагал, что инцидент со стрельбой закончился смертью. Но после того, как увидел новости в СМИ, понял, что натворил. В зале суда он раскаялся в содеянном. Обвиняемый был задержан 16 мая, спустя несколько дней после смертельной перестрелки. Все это время он скрывался. После задержания он показал, где спрятал «Сайгу», из которой вел огонь и пояснил, что стрелял, желая защитить свою жизнь. В перестрелке погиб один человек и еще один был ранен. Оба пострадавших являются родными братьями. Старший из них получил смертельное ранение в грудь, младшему повезло больше: ему даже не потребовалась госпитализация. Перестрелка началась из-за бытового конфликта. Кто был зачинщиком — предстоит узнать следствию. Погибший ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. После его похорон один из его родственников покончил с собой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Миасса (Челябинская область), обвиняемого в убийстве во время перестрелки у стадиона «Южный», 17 мая отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, там он проведет минимум два месяца. «Прокуратура Миасса поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Миасским горсудом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По данным источника URA.RU в судебной системе, во время заседания обвиняемый пояснил, что скрываться от следствия не планировал. Он не предполагал, что инцидент со стрельбой закончился смертью. Но после того, как увидел новости в СМИ, понял, что натворил. В зале суда он раскаялся в содеянном. Обвиняемый был задержан 16 мая, спустя несколько дней после смертельной перестрелки. Все это время он скрывался. После задержания он показал, где спрятал «Сайгу», из которой вел огонь и пояснил, что стрелял, желая защитить свою жизнь. В перестрелке погиб один человек и еще один был ранен. Оба пострадавших являются родными братьями. Старший из них получил смертельное ранение в грудь, младшему повезло больше: ему даже не потребовалась госпитализация. Перестрелка началась из-за бытового конфликта. Кто был зачинщиком — предстоит узнать следствию. Погибший ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. После его похорон один из его родственников покончил с собой.