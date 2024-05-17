Голикова на посту вице-премьера РФ займется межнациональными отношениями

Вице-премьеру Татьяне Голиковой передали в управление Федеральное агентство по делам национальностей. При этом она продолжит курировать сферу здравоохранения, рассказали в пресс-службе кабмина. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил 17 мая распределение обязанностей между своими заместителями.
«Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера в составе нового правительства. Она продолжит курировать здравоохранение, отвечать за госполитику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений и демографии, а также социальное и медицинское страхование и пенсионное обеспечение. В ее ведении также находятся государственная национальная политика и сохранение культурного наследия России», — указано на сайте ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы, по которым были определены вице-премьеры и министры в составе нового правительства. Формирование кабмина началось с переназначения Мишустина.
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