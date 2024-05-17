Голикова на посту вице-премьера РФ займется межнациональными отношениями

17 мая 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Татьяна Голикова сохранила пост вице-премьера в составе нового правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьеру Татьяне Голиковой передали в управление Федеральное агентство по делам национальностей. При этом она продолжит курировать сферу здравоохранения, рассказали в пресс-службе кабмина. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил 17 мая распределение обязанностей между своими заместителями. «Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера в составе нового правительства. Она продолжит курировать здравоохранение, отвечать за госполитику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений и демографии, а также социальное и медицинское страхование и пенсионное обеспечение. В ее ведении также находятся государственная национальная политика и сохранение культурного наследия России», — указано на сайте ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы, по которым были определены вице-премьеры и министры в составе нового правительства. Формирование кабмина началось с переназначения Мишустина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-премьеру Татьяне Голиковой передали в управление Федеральное агентство по делам национальностей. При этом она продолжит курировать сферу здравоохранения, рассказали в пресс-службе кабмина. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил 17 мая распределение обязанностей между своими заместителями. «Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера в составе нового правительства. Она продолжит курировать здравоохранение, отвечать за госполитику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений и демографии, а также социальное и медицинское страхование и пенсионное обеспечение. В ее ведении также находятся государственная национальная политика и сохранение культурного наследия России», — указано на сайте ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы, по которым были определены вице-премьеры и министры в составе нового правительства. Формирование кабмина началось с переназначения Мишустина.