17 мая 2024

Голикова на посту вице-премьера РФ займется межнациональными отношениями

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова сохранила пост вице-премьера в составе нового правительства Фото:

Вице-премьеру Татьяне Голиковой передали в управление Федеральное агентство по делам национальностей. При этом она продолжит курировать сферу здравоохранения, рассказали в пресс-службе кабмина. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил 17 мая распределение обязанностей между своими заместителями.

«Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера в составе нового правительства. Она продолжит курировать здравоохранение, отвечать за госполитику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений и демографии, а также социальное и медицинское страхование и пенсионное обеспечение. В ее ведении также находятся государственная национальная политика и сохранение культурного наследия России», — указано на сайте ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы, по которым были определены вице-премьеры и министры в составе нового правительства. Формирование кабмина началось с переназначения Мишустина.

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Вице-премьеру Татьяне Голиковой передали в управление Федеральное агентство по делам национальностей. При этом она продолжит курировать сферу здравоохранения, рассказали в пресс-службе кабмина. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил 17 мая распределение обязанностей между своими заместителями. «Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера в составе нового правительства. Она продолжит курировать здравоохранение, отвечать за госполитику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений и демографии, а также социальное и медицинское страхование и пенсионное обеспечение. В ее ведении также находятся государственная национальная политика и сохранение культурного наследия России», — указано на сайте ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы, по которым были определены вице-премьеры и министры в составе нового правительства. Формирование кабмина началось с переназначения Мишустина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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