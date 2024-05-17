Вице-премьер Новак будет курировать энергетику и экономический блок

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обязанности сотрудников правительства. За вице-премьером Александром Новаком останется энергетика и топливно-энергетический комплекс. Помимо этого, теперь он является куратором экономического блока, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Работая на различных должностях как в бизнесе, так и на государственной службе, Александр Новак успешно координировал финансовые и экономические вопросы, имеет навыки стратегического решения поставленных задач. Согласно поручению президента, Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Александр Новак с учетом вверенных полномочий, имеющегося у него управленческого опыта, навыков и компетенций организует работу на самом высоком уровне», — подчеркнул пресс-секретарь Михаила Мишустина Борис Беляков.
Александр Новак должен будет разработать план по достижению национальных целей развития России не только до 2030 года, но и на перспективу до 2036 года. Также он должен будет создать и курировать новые нацпроекты, заняться влиянием бюджетной и налоговой политики на развитие социальной и экономической сферы. Помимо этого, он отвечает за нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство», «Атом» и «Производительность труда».
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