17 мая 2024

Вице-премьер Новак будет курировать энергетику и экономический блок

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Новак также будет курировать экономический блок
Александр Новак также будет курировать экономический блок Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обязанности сотрудников правительства. За вице-премьером Александром Новаком останется энергетика и топливно-энергетический комплекс. Помимо этого, теперь он является куратором экономического блока, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Работая на различных должностях как в бизнесе, так и на государственной службе, Александр Новак успешно координировал финансовые и экономические вопросы, имеет навыки стратегического решения поставленных задач. Согласно поручению президента, Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Александр Новак с учетом вверенных полномочий, имеющегося у него управленческого опыта, навыков и компетенций организует работу на самом высоком уровне», — подчеркнул пресс-секретарь Михаила Мишустина Борис Беляков.

Александр Новак должен будет разработать план по достижению национальных целей развития России не только до 2030 года, но и на перспективу до 2036 года. Также он должен будет создать и курировать новые нацпроекты, заняться влиянием бюджетной и налоговой политики на развитие социальной и экономической сферы. Помимо этого, он отвечает за нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство», «Атом» и «Производительность труда».

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обязанности сотрудников правительства. За вице-премьером Александром Новаком останется энергетика и топливно-энергетический комплекс. Помимо этого, теперь он является куратором экономического блока, сообщили в пресс-службе кабмина. «Работая на различных должностях как в бизнесе, так и на государственной службе, Александр Новак успешно координировал финансовые и экономические вопросы, имеет навыки стратегического решения поставленных задач. Согласно поручению президента, Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Александр Новак с учетом вверенных полномочий, имеющегося у него управленческого опыта, навыков и компетенций организует работу на самом высоком уровне», — подчеркнул пресс-секретарь Михаила Мишустина Борис Беляков. Александр Новак должен будет разработать план по достижению национальных целей развития России не только до 2030 года, но и на перспективу до 2036 года. Также он должен будет создать и курировать новые нацпроекты, заняться влиянием бюджетной и налоговой политики на развитие социальной и экономической сферы. Помимо этого, он отвечает за нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство», «Атом» и «Производительность труда».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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