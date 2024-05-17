17 мая 2024

«Баня стала общей»: курганцы восстанавливают поврежденные паводком жилища. Фото

Жители Курганской области выложили фотографии снесенных паводком домов и бань
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
Большая вода заходила на участки и разрушала размещенные там строения Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Паводковые воды переместили со своих мест дома и бани жителей Курганской области. После стабилизации обстановки курганцы стали находить собственные постройки в неожиданных местах.

«Теперь моя баня стала баней общей. Соседи, приходите и топите, попаримся! Может, вместе уборка последствий наводнения веселее будет», — пояснил подписчик группы «Черный список — Курган» в соцсети «ВКонтакте». Другой житель региона на странице паблика «Интересный Курган» рассказал, что его дачный дом унесло на прилегающую дорогу.

Ранее URA.RU писало о бане, плывущей по Тоболу. Она, снесенная паводковыми водами, села на мель у пляжа «Бабьи пески» в Кургане. Также корреспонденты агентства сообщали о жителях двух четырехэтажек, которые были затоплены. Вода стояла у дверей подвалов в середины апреля.

https://vk.com/wall-90129113_697903
Опубликовавший фото курганец уверен, что вместе проще устранять последствия паводка
https://vk.com/wall-104638875_490014
Домик не выдержал давления паводковых вод
https://vk.com/wall-90129113_697903
На участках еще стоит вода
https://vk.com/wall-104638875_490014
Стихия постройки не щадила
В регионе запущена программа поддержки для семей, чьи дома пострадали от наводнения
В регионе запущена программа поддержки для семей, чьи дома пострадали от наводнения

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Паводковые воды переместили со своих мест дома и бани жителей Курганской области. После стабилизации обстановки курганцы стали находить собственные постройки в неожиданных местах. «Теперь моя баня стала баней общей. Соседи, приходите и топите, попаримся! Может, вместе уборка последствий наводнения веселее будет», — пояснил подписчик группы «Черный список — Курган» в соцсети «ВКонтакте». Другой житель региона на странице паблика «Интересный Курган» рассказал, что его дачный дом унесло на прилегающую дорогу. Ранее URA.RU писало о бане, плывущей по Тоболу. Она, снесенная паводковыми водами, села на мель у пляжа «Бабьи пески» в Кургане. Также корреспонденты агентства сообщали о жителях двух четырехэтажек, которые были затоплены. Вода стояла у дверей подвалов в середины апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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