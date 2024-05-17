Паводковые воды переместили со своих мест дома и бани жителей Курганской области. После стабилизации обстановки курганцы стали находить собственные постройки в неожиданных местах.
«Теперь моя баня стала баней общей. Соседи, приходите и топите, попаримся! Может, вместе уборка последствий наводнения веселее будет», — пояснил подписчик группы «Черный список — Курган» в соцсети «ВКонтакте». Другой житель региона на странице паблика «Интересный Курган» рассказал, что его дачный дом унесло на прилегающую дорогу.
Ранее URA.RU писало о бане, плывущей по Тоболу. Она, снесенная паводковыми водами, села на мель у пляжа «Бабьи пески» в Кургане. Также корреспонденты агентства сообщали о жителях двух четырехэтажек, которые были затоплены. Вода стояла у дверей подвалов в середины апреля.
Опубликовавший фото курганец уверен, что вместе проще устранять последствия паводка
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Паводковые воды переместили со своих мест дома и бани жителей Курганской области. После стабилизации обстановки курганцы стали находить собственные постройки в неожиданных местах. «Теперь моя баня стала баней общей. Соседи, приходите и топите, попаримся! Может, вместе уборка последствий наводнения веселее будет», — пояснил подписчик группы «Черный список — Курган» в соцсети «ВКонтакте». Другой житель региона на странице паблика «Интересный Курган» рассказал, что его дачный дом унесло на прилегающую дорогу. Ранее URA.RU писало о бане, плывущей по Тоболу. Она, снесенная паводковыми водами, села на мель у пляжа «Бабьи пески» в Кургане. Также корреспонденты агентства сообщали о жителях двух четырехэтажек, которые были затоплены. Вода стояла у дверей подвалов в середины апреля.