«Баня стала общей»: курганцы восстанавливают поврежденные паводком жилища. Фото

Жители Курганской области выложили фотографии снесенных паводком домов и бань

18 мая 2024 в 06:25 Размер текста - 17 +

Паводковые воды переместили со своих мест дома и бани жителей Курганской области. После стабилизации обстановки курганцы стали находить собственные постройки в неожиданных местах. «Теперь моя баня стала баней общей. Соседи, приходите и топите, попаримся! Может, вместе уборка последствий наводнения веселее будет», — пояснил подписчик группы «Черный список — Курган» в соцсети «ВКонтакте». Другой житель региона на странице паблика «Интересный Курган» рассказал, что его дачный дом унесло на прилегающую дорогу. Ранее URA.RU писало о бане, плывущей по Тоболу. Она, снесенная паводковыми водами, села на мель у пляжа «Бабьи пески» в Кургане. Также корреспонденты агентства сообщали о жителях двух четырехэтажек, которые были затоплены. Вода стояла у дверей подвалов в середины апреля.